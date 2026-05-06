XPENG P7+ vince il Red Dot Design Award 2026: debutta in Italia da giugno

La nuova berlina elettrica XPENG P7+ si è aggiudicata il prestigioso Red Dot Design Award 2026, uno dei riconoscimenti più ambiti al mondo per l'eccellenza nel design di prodotto. Questo successo conferma l'importanza della P7+ nel panorama automobilistico internazionale, ponendo il modello come punto di riferimento tra le fastback elettriche di nuova generazione.

La XPENG P7+ si distingue per le sue linee dinamiche e aerodinamiche. Con una lunghezza di 5,07 metri, unisce la sportività delle berline alla spaziosità tipica delle station wagon europee, offrendo un coefficiente aerodinamico di 0,211 e mantenendo un'ampia abitabilità posteriore. Gli interni, dominati da cinque display, sono impreziositi da dettagli raffinati come il rivestimento del tetto in microfibra simile al cashmere, il tetto panoramico in vetro esteso e un sistema di illuminazione ambientale con 256 colori.

La versatilità è uno dei punti forti della P7+, grazie a un bagagliaio di 573 litri ampliabile fino a 1.931 litri abbattendo i sedili posteriori: la lunghezza di carico arriva così a 2,10 metri. Queste caratteristiche rendono la vettura adatta sia all'uso familiare che professionale.

Sul fronte tecnologico, la P7+ introduce innovazioni di rilievo. Il modello è progettato con il supporto dell'intelligenza artificiale e integra il chip Turing AI, sviluppato internamente da XPENG, in grado di assicurare prestazioni fino a 750 TOPS. La piattaforma a 800 Volt e la batteria ad alta tensione 5C LFP, priva di minerali rari come cobalto, manganese e nichel, consentono una ricarica ultrarapida: dal 10% all'80% in circa 12 minuti, con una potenza massima di 446 kW.

La P7+ sarà disponibile sia in versione a trazione posteriore che integrale, con due capacità di batteria differenti, per rispondere alle esigenze di diversi utenti. Il lancio ufficiale sul mercato italiano è previsto per giugno 2026, con un prezzo di partenza di 46.170 euro chiavi in mano.

Come supporto al lancio, XPENG offre a chi acquisterà la P7+ nel 2026 un pacchetto di 3.020 kWh di energia per la ricarica incluso, tariffe scontate del 15% per cinque anni e un servizio interoperabile con il 95% degli operatori di ricarica presenti in Italia. Gli acquirenti potranno inoltre contare su una rete post-vendita efficiente con ricambi disponibili in 24-48 ore su tutto il territorio nazionale.

Accogliamo con grande soddisfazione il riconoscimento assegnato dalla giuria del Red Dot Award a XPENG P7+, nella categoria design di prodotto. P7+ reinterpreta in chiave evoluta il concetto di fastback, con un profilo elegante e proporzioni equilibrate che nascondono una sorprendente generosità degli spazi interni. Si tratta di una berlina versatile, pensata per rispondere con efficacia sia alle esigenze familiari sia a quelle professionali, che dimostra come design e funzionalità possano convivere in perfetto equilibrio ai massimi livelli - dichiara ATFlow, importatore del brand Xpeng per il mercato italiano.



