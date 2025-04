XPENG presenta la mobilità del futuro alla Milano Design Week 2025

XPENG, leader globale nel settore dei New Energy Vehicles (NEV) e pioniere nella mobilità intelligente, ha scelto la Milano Design Week 2025 come palcoscenico ideale per presentare i suoi modelli più avveniristici. Dal 7 al 13 aprile 2025, l’ADI Design Museum ospita l’esclusiva mostra “XPENG: #FUTUREMOBILITY”, un’esperienza immersiva che unisce innovazione tecnologica e intelligenza artificiale per offrire uno sguardo sul futuro della mobilità.

La mostra, una delle più attese dell’anno, include tre delle più avanzate creazioni tecnologiche di XPENG: l’auto elettrica XPENG P7+, il rivoluzionario XPENG AEROHT X2, e il robot umanoide di nuova generazione IRON. Questi modelli incarnano l’impegno di XPENG nell’integrare robotica, IA e design futuristico, aprendo la strada a una nuova era di mobilità urbana.

IRON: Il Robot Umanoide che Rappresenta il Futuro

Un particolare protagonista di questa esposizione è IRON, il robot umanoide che segna una pietra miliare nell’innovazione tecnologica. Dopo anni di sviluppo ingegneristico, IRON è pronto a compiere il suo primo viaggio intercontinentale, diventando il primo esemplare di questa straordinaria tecnologia a essere esposto fuori dalla Cina. Con un’altezza di circa 1,78 m e un peso di 70 kg, IRON si distingue per la sua libertà di movimento fluida e naturale, grazie a oltre 60 articolazioni che gli conferiscono una mobilità di circa 200 gradi. Alimentato dalla stessa intelligenza artificiale che guida i veicoli XPENG, IRON rappresenta il perfetto esempio di come robotica e mobilità intelligente si stiano evolvendo insieme, creando un ecosistema tecnologico integrato.

XPENG P7+: L’Auto Elettrica Intelligente del Futuro

Al centro della mostra si trova anche la XPENG P7+, un’auto elettrica che ha fatto parlare di sé per essere la prima vettura al mondo definita dall’Intelligenza Artificiale. Questa vettura rappresenta l’eccellenza nel segmento delle auto elettriche intelligenti, unendo sostenibilità e performance all’avanguardia. Con una progettazione futuristica e tecnologie avanzate, la XPENG P7+ è una delle auto più desiderate per chi cerca un’esperienza di guida unica nel suo genere, grazie a soluzioni tecnologiche in grado di apprendere e adattarsi alle esigenze del conducente.

XPENG AEROHT X2: L’Auto Elettrica Volante

In mostra anche la XPENG AEROHT X2, una auto elettrica volante che ha già conquistato numerosi premi internazionali, tra cui il Gold Prize al “China Excellent Industrial Design Award”. Questo veicolo rivoluzionario, che presto sarà commercializzato in Cina, ha già dimostrato il suo potenziale nella città di Guǎngzhōu (Canton), dove offre un servizio di commuting aereo lungo il Fiume delle Perle. Con il suo design all’avanguardia e la capacità di volare, la XPENG AEROHT X2 rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità urbana, unendo sostenibilità e innovazione per ridefinire il concetto stesso di trasporto.

Un’Occasione Unica per Scoprire il Futuro della Mobilità

La mostra “XPENG: #FUTUREMOBILITY” rappresenta un’opportunità unica per il pubblico italiano di esplorare le soluzioni all’avanguardia di un brand che sta plasmando il futuro della mobilità. Grazie alla sua fusione di robotica, intelligenza artificiale e design futuristico, XPENG apre nuove prospettive sulla mobilità urbana di domani, promuovendo un futuro dove veicoli intelligenti e robot evolvono insieme per migliorare la qualità della vita.