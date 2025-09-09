Connect with us

Motori

XPENG: presentate le ultime innovazioni tecnologiche a IAA Mobility 2025

Published

XPENG, azienda high-tech leader nel settore della mobilità intelligente con sede in Cina, ha svelato oggi a IAA Mobility 2025 i suoi più recenti traguardi, consolidando il ruolo di pioniere nel campo dell’intelligenza artificiale applicata all’automotive.

Il debutto europeo della Next P7, berlina sportiva elettrica ad alte prestazioni, segna un momento cruciale per l’espansione globale del marchio. Contestualmente, XPENG ha annunciato l’apertura a settembre del suo primo centro di ricerca e sviluppo europeo a Monaco di Baviera, destinato a rafforzare il legame con gli utenti del continente e sviluppare innovazioni basate sull’AI.

“Con la Next P7 mostriamo come l’AI possa trasformare l’auto in un’esperienza di mobilità intelligente e affidabile”, ha dichiarato He Xiaopeng, Presidente e CEO di XPENG. L’auto, progettata interamente con software e sistemi di guida intelligente sviluppati in-house, rappresenta un manifesto tecnologico: non solo un veicolo, ma una soluzione per una mobilità smart, sicura e sostenibile.

Brian Gu, Vice Chairman & President di XPENG, ha sottolineato l’evoluzione del marchio: “Dal nostro debutto a IAA Mobility 2023 come emergente brand cinese, oggi torniamo come sesto produttore di auto elettriche al mondo, con presenza in oltre 46 mercati”.

Il mercato europeo rappresenta una tappa chiave nell’espansione internazionale del marchio. L’apertura del centro R&D di Monaco – il nono a livello globale – permetterà di avvicinarsi ulteriormente alle esigenze dei consumatori europei. Secondo l’ultima indagine pubblicata da USCALE a luglio 2025, XPENG ha conquistato un Net Promoter Score (NPS) dell’81%, il più alto tra i brand cinesi di auto elettriche, a conferma della soddisfazione e fedeltà della clientela nei mercati di Germania, Austria e Svizzera.

La protagonista dello stand XPENG a IAA Monaco è la Next P7, una berlina elettrica che unisce design futuristico, performance da supercar e autonomia da primato. Con 593 CV di potenza, accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, raggiunge i 230 km/h e ha stabilito il record mondiale di resistenza per un veicolo elettrico di serie, percorrendo 3.961 km in 24 ore.

XPENG non si limita all’automotive. Grazie all’integrazione di un sistema AI proprietario, l’azienda sviluppa soluzioni che spaziano dai veicoli intelligenti ai robot umanoidi fino alle auto volanti. La controllata XPENG AEROHT presenterà a ottobre a Dubai il primo volo internazionale del “Land Aircraft Carrier”, veicolo modulare con oltre 5.000 preordini e produzione prevista per fine 2026.

Parallelamente, XPENG ha svelato il robot umanoide IRON, frutto di cinque anni di sviluppo e sei generazioni di prototipi. Attualmente testato in ambito industriale, sarà prodotto in serie dal 2026.

Anche l’Italia riveste un ruolo chiave nella crescita europea di XPENG. Dopo l’avvio della commercializzazione a giugno, prosegue la promo lancio dei modelli XPENG G6 e G9. La gamma parte da 39.700 euro per XPENG G6 e da 55.790 euro per XPENG G9 (prezzi esclusi messa su strada e IPT).

