Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Un’esperienza unica per condividere la passione per le moto. In occasione della Festa del Papà, Yamaha Motor lancia il Father&Son Weekend, un evento esclusivo pensato per unire generazioni attraverso la passione per le due ruote. L’appuntamento è fissato per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 a Grazzano Visconti (Piacenza), dove la casa dei tre diapason darà vita a un weekend dedicato all’avventura, alla guida e alla condivisione.

Durante le due giornate, i partecipanti potranno vivere un’esperienza di guida immersiva tra percorsi off-road e itinerari su strada disegnati tra le suggestive colline piacentine. L’obiettivo dell’iniziativa è permettere a padri e figli di trascorrere insieme del tempo di qualità, scoprendo il piacere della guida e il valore della condivisione su due ruote.

Protagoniste assolute del weekend saranno due icone della gamma Yamaha: la TÉNÉRÉ 700, punto di riferimento nel segmento adventure, e la WR125R, modello entry-level ideale anche per chi muove i primi passi nel fuoristrada. Grazie a queste due moto, i partecipanti potranno esplorare differenti esperienze di guida, adatte sia ai più esperti che ai principianti.

Il format dell’evento prevede sessioni guidate e attività tecniche pensate per diversi livelli di esperienza. A supportare l’iniziativa ci sarà anche il Partner Tecnico Junior Moto School, che nel corso della giornata di sabato offrirà ai più giovani momenti formativi e prove di guida in totale sicurezza.

L’esperienza firmata Yamaha si propone così di diventare un punto d’incontro tra generazioni, dove chi ha già una lunga storia di passione per le due ruote può trasmetterla ai propri figli attraverso un’attività coinvolgente e autentica. Un progetto che coniuga avventura, educazione e relazione, valorizzando lo spirito di libertà e la community motociclistica.

Con il Father&Son Weekend, Yamaha riafferma la propria volontà di promuovere una cultura della moto che va oltre la semplice guida, puntando sulla condivisione e sull’emozione di vivere la strada uniti dalla stessa passione.