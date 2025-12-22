Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Yamaha Motor continua a investire nel futuro dei giovani professionisti del mondo delle competizioni motociclistiche con un progetto innovativo dedicato alla formazione tecnica. Lo scorso 12 dicembre, presso lo Yamaha LAB di Lesmo, è stato presentato ufficialmente il nuovo Corso Racing Yamaha Blu Technical School, realizzato in collaborazione con Motorsport Technical School (MTS).

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Yamaha Blu Technical School, parte integrante della piattaforma BLU CRU, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita e la valorizzazione di giovani talenti nel racing. L’obiettivo è formare tecnici altamente specializzati, capaci di rispondere alle esigenze sempre più complesse del motorsport moderno, con un approccio che combina teoria, pratica e una costante connessione con l’esperienza diretta in pista.

All’evento di presentazione hanno partecipato 42 allievi selezionati, chiamati a scoprire i contenuti, gli obiettivi e il metodo didattico del nuovo corso. Durante la giornata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti di Yamaha Motor e con il team di Motorsport Technical School, approfondendo da vicino le competenze richieste per costruire una carriera nel settore tecnico delle competizioni.

“L’iniziativa Yamaha Blu Technical School nasce per fornire agli aspiranti tecnici racing una preparazione completa e di alto livello, in grado di unire la formazione accademica alla pratica sul campo”, si legge nel materiale di presentazione. L’approccio didattico mira a offrire una conoscenza approfondita delle tecnologie motociclistiche, dell’analisi dei dati e della gestione dei team tecnici, valorizzando l’esperienza e le competenze necessarie per operare in contesti professionali di primo piano.

La collaborazione con MTS rappresenta un passo strategico per consolidare il legame tra il mondo dell’industria e quello della formazione tecnica. Motorsport Technical School, riconosciuta per i suoi programmi di alta specializzazione in ambito automotive e racing, apporta al progetto il proprio know-how e le sue metodologie didattiche avanzate, creando un percorso di apprendimento concreto e orientato al lavoro.

Attraverso questa partnership, Yamaha Motor riafferma il proprio impegno nello sviluppo dei professionisti di domani, offrendo ai giovani appassionati nuove opportunità per affinare le proprie competenze e intraprendere percorsi tecnici di eccellenza. Il Corso Racing Yamaha Blu Technical School diventa così un punto d’incontro tra innovazione, esperienza sul campo e formazione di qualità, coerente con la filosofia dell’azienda di promuovere la crescita delle nuove generazioni nel mondo del motorsport.

Con questa iniziativa, Yamaha conferma la propria visione orientata al futuro: costruire un ecosistema in cui talento, formazione e passione si fondono per dare vita ai tecnici che guideranno le prossime evoluzioni del racing motociclistico.