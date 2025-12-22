Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Published

Yamaha Motor continua a investire nel futuro dei giovani professionisti del mondo delle competizioni motociclistiche con un progetto innovativo dedicato alla formazione tecnica. Lo scorso 12 dicembre, presso lo Yamaha LAB di Lesmo, è stato presentato ufficialmente il nuovo Corso Racing Yamaha Blu Technical School, realizzato in collaborazione con Motorsport Technical School (MTS).

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Yamaha Blu Technical School, parte integrante della piattaforma BLU CRU, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita e la valorizzazione di giovani talenti nel racing. L’obiettivo è formare tecnici altamente specializzati, capaci di rispondere alle esigenze sempre più complesse del motorsport moderno, con un approccio che combina teoria, pratica e una costante connessione con l’esperienza diretta in pista.

All’evento di presentazione hanno partecipato 42 allievi selezionati, chiamati a scoprire i contenuti, gli obiettivi e il metodo didattico del nuovo corso. Durante la giornata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti di Yamaha Motor e con il team di Motorsport Technical School, approfondendo da vicino le competenze richieste per costruire una carriera nel settore tecnico delle competizioni.

“L’iniziativa Yamaha Blu Technical School nasce per fornire agli aspiranti tecnici racing una preparazione completa e di alto livello, in grado di unire la formazione accademica alla pratica sul campo”, si legge nel materiale di presentazione. L’approccio didattico mira a offrire una conoscenza approfondita delle tecnologie motociclistiche, dell’analisi dei dati e della gestione dei team tecnici, valorizzando l’esperienza e le competenze necessarie per operare in contesti professionali di primo piano.

La collaborazione con MTS rappresenta un passo strategico per consolidare il legame tra il mondo dell’industria e quello della formazione tecnica. Motorsport Technical School, riconosciuta per i suoi programmi di alta specializzazione in ambito automotive e racing, apporta al progetto il proprio know-how e le sue metodologie didattiche avanzate, creando un percorso di apprendimento concreto e orientato al lavoro.

Attraverso questa partnership, Yamaha Motor riafferma il proprio impegno nello sviluppo dei professionisti di domani, offrendo ai giovani appassionati nuove opportunità per affinare le proprie competenze e intraprendere percorsi tecnici di eccellenza. Il Corso Racing Yamaha Blu Technical School diventa così un punto d’incontro tra innovazione, esperienza sul campo e formazione di qualità, coerente con la filosofia dell’azienda di promuovere la crescita delle nuove generazioni nel mondo del motorsport.

Con questa iniziativa, Yamaha conferma la propria visione orientata al futuro: costruire un ecosistema in cui talento, formazione e passione si fondono per dare vita ai tecnici che guideranno le prossime evoluzioni del racing motociclistico.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Hyundai presenta la nuova i20 Model Year 2026, evoluzione della compatta del segmento B che da oltre vent’anni rappresenta uno dei modelli di riferimento...

5 ore ago

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Hyundai Motor Group svelerà al CES 2026 di Las Vegas la propria strategia di robotica alimentata dall’intelligenza artificiale, ponendo al centro il tema “Partnering...

9 ore ago

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Il celebre marchio francese PEUGEOT rinnova la propria identità abbracciando il mondo del cinema francese, un universo che riflette i valori di eleganza, audacia...

9 ore ago

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Nissan sarà sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, la tradizionale corsa di fine anno che il prossimo...

9 ore ago