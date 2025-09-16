Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Published

Yamaha rinnova per il 2026 la sua leggendaria gamma off-road, confermandosi punto di riferimento per gli appassionati di enduro e per chi vuole iniziare a vivere l’avventura su due ruote. Le nuove WR250F e WR450F fissano lo standard delle moto da enduro ad alte prestazioni, mentre le TT-R50 e TT-R110 restano il trampolino perfetto per i giovani piloti che vogliono muovere i primi passi in sicurezza e divertimento.

La nuova Yamaha WR250F 2026 nasce direttamente dall’esperienza vincente della YZ250F nel campionato MX2. Il suo motore da 250 cc a testa rovesciata garantisce coppia corposa ai bassi regimi e una spinta decisa agli alti, con componenti aggiornati come il condotto di aspirazione ridisegnato, alberi a camme rivisti e una catena distribuzione a basso attrito.

Il telaio a doppia trave in alluminio, sviluppato sulla base della YZ250F ma ottimizzato per l’enduro, assicura stabilità e maneggevolezza, mentre le sospensioni KYB di ultima generazione permettono al pilota di affrontare con sicurezza sia i tratti tecnici sia le piste veloci. Dettagli come i mozzi alleggeriti, i cerchi a tre raggi incrociati e la nuova sella blu antiscivolo garantiscono il massimo controllo e comfort di guida.

La WR250F 2026 integra inoltre il sistema di regolazione manuale della compressione della sospensione anteriore e la connettività con l’app Power Tuner, che consente di personalizzare le mappature motore e gestire parametri avanzati come il controllo di trazione.

La Yamaha WR450F 2026 è l’enduro che più di tutte rappresenta il DNA racing della casa giapponese. Derivata dalla YZ450F vincente in MXGP, monta un motore da 450 cc compatto e leggero, affiancato da un telaio in alluminio che assicura rigidità e agilità.

La gestione del peso è stata ulteriormente perfezionata grazie alla disposizione centralizzata del serbatoio e del silenziatore, oltre a componenti alleggeriti come frizione, batteria agli ioni di litio e impianto frenante. La WR450F offre inoltre mappature motore selezionabili, una trasmissione a 5 rapporti specifica per l’enduro e un sistema di blocco motore innovativo, che impedisce l’avviamento se non autorizzato.

Anche qui, l’app Power Tuner gioca un ruolo cruciale: permette di bloccare la ECU con password antifurto, gestire la messa a punto e persino monitorare i tempi sul giro.

Per il 2026 Yamaha introduce su entrambe le WR la prima funzione al mondo di antifurto con blocco ECU tramite app, una novità che unisce sicurezza e praticità. In più, la nuova sella piatta e sottile con superfici antiscivolo semplifica i movimenti del pilota e migliora la posizione di guida.

Non solo enduro specialistico: Yamaha pensa anche ai più giovani con la gamma TT-R 2026. La TT-R50 resta la moto ideale per bambini dai 4 ai 7 anni, grazie al motore 50 cc 4 tempi affidabile e silenzioso, avviamento elettrico, cambio a 3 marce e frizione automatica. Leggera, compatta e con sella bassa, è la compagna perfetta per i primi giri in sicurezza.

La TT-R110 si rivolge invece a chi è pronto a fare un passo avanti. Con il suo motore 110 cc 4 tempi, cambio a 4 marce e frizione automatica, garantisce semplicità e divertimento. L’altezza contenuta della sella e le ruote da 14” e 12” con sospensioni a lunga escursione offrono comfort e controllo anche sui terreni più sconnessi.

Per il 2026, entrambe le TT-R si rinnovano con nuove grafiche Icon Blue, rendendo l’esperienza off-road ancora più emozionante e stilosa.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Moda

Pandora lancia i nuovi charm MINI: simboli universali in un design essenziale e raffinato

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Giochi

Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4

Spettacolo

Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Giochi

Il ritorno di “Orizzonti Pokémon”: nuovi Episodi su Boing

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Motori

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Motori

Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Spettacolo

La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Motori

Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Motori

Italdesign protagonista a Detroit: due eventi strategici per rafforzare la presenza negli Stati Uniti

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Honda compie un passo storico nel mondo delle due ruote presentando ufficialmente la sua prima moto elettrica di serie: la Honda WN7. Dopo il...

18 ore ago

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Mazda ha partecipato per la prima volta al celebre Minardi Day, portando in pista la nuova MX-5 Homura 1.5L, una versione sportiva della leggendaria...

18 ore ago

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale...

21 ore ago

Motori

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Dal 26 al 28 settembre 2025 Pininfarina torna protagonista al Salone Auto Torino, in una cornice d’eccezione: la Corte d’Onore di Palazzo Reale in...

23 ore ago