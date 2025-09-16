Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Yamaha rinnova per il 2026 la sua leggendaria gamma off-road, confermandosi punto di riferimento per gli appassionati di enduro e per chi vuole iniziare a vivere l’avventura su due ruote. Le nuove WR250F e WR450F fissano lo standard delle moto da enduro ad alte prestazioni, mentre le TT-R50 e TT-R110 restano il trampolino perfetto per i giovani piloti che vogliono muovere i primi passi in sicurezza e divertimento.

La nuova Yamaha WR250F 2026 nasce direttamente dall’esperienza vincente della YZ250F nel campionato MX2. Il suo motore da 250 cc a testa rovesciata garantisce coppia corposa ai bassi regimi e una spinta decisa agli alti, con componenti aggiornati come il condotto di aspirazione ridisegnato, alberi a camme rivisti e una catena distribuzione a basso attrito.

Il telaio a doppia trave in alluminio, sviluppato sulla base della YZ250F ma ottimizzato per l’enduro, assicura stabilità e maneggevolezza, mentre le sospensioni KYB di ultima generazione permettono al pilota di affrontare con sicurezza sia i tratti tecnici sia le piste veloci. Dettagli come i mozzi alleggeriti, i cerchi a tre raggi incrociati e la nuova sella blu antiscivolo garantiscono il massimo controllo e comfort di guida.

La WR250F 2026 integra inoltre il sistema di regolazione manuale della compressione della sospensione anteriore e la connettività con l’app Power Tuner, che consente di personalizzare le mappature motore e gestire parametri avanzati come il controllo di trazione.

La Yamaha WR450F 2026 è l’enduro che più di tutte rappresenta il DNA racing della casa giapponese. Derivata dalla YZ450F vincente in MXGP, monta un motore da 450 cc compatto e leggero, affiancato da un telaio in alluminio che assicura rigidità e agilità.

La gestione del peso è stata ulteriormente perfezionata grazie alla disposizione centralizzata del serbatoio e del silenziatore, oltre a componenti alleggeriti come frizione, batteria agli ioni di litio e impianto frenante. La WR450F offre inoltre mappature motore selezionabili, una trasmissione a 5 rapporti specifica per l’enduro e un sistema di blocco motore innovativo, che impedisce l’avviamento se non autorizzato.

Anche qui, l’app Power Tuner gioca un ruolo cruciale: permette di bloccare la ECU con password antifurto, gestire la messa a punto e persino monitorare i tempi sul giro.

Per il 2026 Yamaha introduce su entrambe le WR la prima funzione al mondo di antifurto con blocco ECU tramite app, una novità che unisce sicurezza e praticità. In più, la nuova sella piatta e sottile con superfici antiscivolo semplifica i movimenti del pilota e migliora la posizione di guida.

Non solo enduro specialistico: Yamaha pensa anche ai più giovani con la gamma TT-R 2026. La TT-R50 resta la moto ideale per bambini dai 4 ai 7 anni, grazie al motore 50 cc 4 tempi affidabile e silenzioso, avviamento elettrico, cambio a 3 marce e frizione automatica. Leggera, compatta e con sella bassa, è la compagna perfetta per i primi giri in sicurezza.

La TT-R110 si rivolge invece a chi è pronto a fare un passo avanti. Con il suo motore 110 cc 4 tempi, cambio a 4 marce e frizione automatica, garantisce semplicità e divertimento. L’altezza contenuta della sella e le ruote da 14” e 12” con sospensioni a lunga escursione offrono comfort e controllo anche sui terreni più sconnessi.

Per il 2026, entrambe le TT-R si rinnovano con nuove grafiche Icon Blue, rendendo l’esperienza off-road ancora più emozionante e stilosa.