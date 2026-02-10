Yamaha Motor nomina Fulvio Ferrari nuovo Land Mobility Division Manager

Yamaha Motor ha annunciato un nuovo importante ingresso nel proprio organigramma: Fulvio Ferrari è il nuovo Land Mobility Division Manager. La nomina, effettiva da febbraio 2026, segna un passo significativo per l’azienda nel rafforzamento della propria strategia nel settore della mobilità terrestre.

Ferrari assume la responsabilità della vendita delle due ruote, ATV, Accessori e Offroad, oltre alla supervisione delle rispettive reti commerciali. Si tratta di un incarico di rilievo all’interno della struttura di Yamaha Motor, che continua a puntare su una leadership esperta e dinamica per affrontare le nuove sfide del mercato.

Nel corso della sua carriera, Fulvio Ferrari ha maturato una solida esperienza manageriale nel settore automotive, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale e di coordinamento dei team. Tale background rappresenta un importante valore aggiunto per Yamaha Motor, che potrà contare su una figura capace di coniugare visione strategica e competenza operativa.

Questo passaggio segna un momento di continuità e rinnovamento per Yamaha, che prosegue nel proprio impegno di innovazione e sviluppo nel campo della mobilità su terra. L’unione tra la visione globale del marchio e le competenze di Ferrari promette di tradursi in strategie più integrate e in una maggiore vicinanza ai bisogni del mercato.

Con questa nomina, Yamaha Motor conferma la volontà di rafforzare la leadership dell’azienda nei segmenti chiave della mobilità terrestre, puntando su una figura che rappresenta equilibrio tra esperienza, innovazione e conoscenza del settore. L’arrivo di Fulvio Ferrari è dunque un tassello cruciale nel percorso di crescita del brand, sempre più orientato a rispondere alle richieste di un mercato in costante evoluzione.