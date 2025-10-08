Connect with us

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Published

La regina delle Sport Tourer di media cilindrata cambia ancora pelle. Con l’arrivo della versione 2026, Yamaha alza nuovamente l’asticella, introducendo la rivoluzionaria trasmissione Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission) sulle sue iconiche TRACER 7 e TRACER 7 GT. Questa tecnologia, che ha già conquistato i fan della sorella maggiore Yamaha TRACER 9 GT+, promette di trasformare radicalmente l’esperienza di guida, combinando piacere sportivo, comfort e praticità in un’unica soluzione.

Il cuore dell’evoluzione 2026 è la trasmissione Y-AMT, un sistema che permette al pilota di scegliere tra cambio manuale tramite interruttore a bilanciere (azionato con indice e pollice) e modalità completamente automatica. Il risultato è un feeling di guida inedito, dinamico e coinvolgente, che si adatta perfettamente tanto ai percorsi quotidiani quanto ai lunghi viaggi su strade panoramiche.

In perfetta simbiosi con il sistema Yamaha Ride Control (YRC) e l’acceleratore elettronico, Y-AMT offre cambi marcia fluidi e precisi, migliorando sia le prestazioni sportive sia il comfort nei trasferimenti più lunghi. Per i motociclisti più esigenti, questa innovazione apre una nuova era nella categoria Sport Touring.

Le TRACER 7 MY 2026 mantengono l’audace restyling introdotto nel 2025, caratterizzato da linee affilate, un look moderno e un pacchetto tecnologico completo. Il sistema Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) assicura una risposta all’acceleratore sempre pronta e precisa, mentre le tre modalità di guida consentono di personalizzare l’esperienza in base allo stile e alle condizioni della strada.

Il Cruise Control di serie, la forcella a steli rovesciati da 41 mm e una posizione di guida ottimizzata, con manubrio rialzato e allargato, offrono maggiore stabilità e comodità anche nei lunghi viaggi. Il serbatoio da 18 litri garantisce un’eccellente autonomia, mentre la sella in due pezzi regolabile si adatta a piloti di ogni statura. Nella versione GT, il parabrezza maggiorato e le manopole riscaldate aggiungono un ulteriore tocco di comfort touring.

A completare il pacchetto c’è l’elettronica avanzata, con un display TFT a colori da 5 pollici, connettività smartphone e navigazione integrata tramite Garmin StreetCross, che permette al pilota di restare sempre connesso e informato. La facilità d’uso e l’ergonomia curata rendono queste TRACER perfette sia per i motociclisti esperti sia per chi cerca una moto versatile e tecnologica.

Le TRACER 7 e TRACER 7 GT Y-AMT saranno disponibili anche in versione da 35 kW, per renderle accessibili a un pubblico ancora più ampio. La TRACER 7 sarà proposta nei colori Redline e Midnight Black, mentre la TRACER 7 GT sarà disponibile nelle eleganti livree Icon Performance e Tech Black. L’arrivo nei concessionari è previsto per gennaio 2026, con la gamma standard e la versione con trasmissione automatizzata affiancate.

In this article:
