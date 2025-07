Yamaha Music Europe e Yamaha Motor Europe insieme con “Two Yamahas, One Passion”

Il 4 luglio 2025, Yamaha Music Europe e Yamaha Motor Europe hanno ospitato una giornata esclusiva e immersiva presso il nuovo Yamaha Campus in Italia, celebrando la missione comune di offrire Kando e i valori condivisi tra Yamaha Corporation, leader mondiale negli strumenti musicali e nell’innovazione audio, e Yamaha Motor, pioniere nella mobilità e nell’ingegneria avanzata.

Durante l’evento, denominato “Two Yamahas, One Passion”, Olivier Prévost, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe N.V., e Raffaele Volpe, Branch Managing Director di Yamaha Music Europe GmbH, filiale Italia, hanno accolto ospiti provenienti da tutta Europa, creando un’occasione unica per unire i mondi di Yamaha Music e Yamaha Motor in un’unica esperienza. L’evento ha rappresentato anche un momento di celebrazione per il 70° anniversario di Yamaha Motor, fondata il 1° luglio 1955.

All’interno dello Yamaha Campus, che ospita Yamaha Music Europe (filiale Italia), Yamaha Motor Europe (YMIT), Yamaha Motor Racing (YMR) e Yamaha Motor R&D Europe (YMRE), i partecipanti hanno potuto vivere da vicino la passione e la creatività che animano Yamaha, tra tecnologia all’avanguardia e maestria artigianale che si fondono per offrire prodotti e servizi in grado di trasmettere il Kando, quella profonda emozione di soddisfazione ed entusiasmo che nasce di fronte a qualcosa di eccezionale.

L’experience Yamaha Music ha guidato gli ospiti attraverso la storia di Yamaha Corporation, fondata il 12 ottobre 1897, culminando in un’esperienza corale guidata da un Maestro Yamaha, offrendo un momento di connessione con l’essenza musicale che caratterizza il marchio.

L’experience Yamaha Motor ha condotto i visitatori in un viaggio nella storia dell’azienda, presentando i modelli più iconici che hanno avuto un forte impatto in Europa, e mostrando come Yamaha abbia saputo innovare nel mondo della mobilità con passione e tecnologia.

All’interno dell’experience Yamaha Motor Racing, gli ospiti hanno potuto visitare la “casa delle leggende” delle moto racing Yamaha e conoscere da vicino l’organizzazione MotoGP di YMR. Un momento memorabile dell’evento è stato il meet & greet virtuale a sorpresa con Fabio Quartararo e Alex Rins, offrendo agli appassionati l’opportunità di interagire con i piloti e approfondire le tecnologie racing Yamaha impiegate nelle categorie MotoGP, WorldSBK/SSP, MXGP e Ténéré Rally.

Infine, l’experience Yamaha Research & Development ha permesso ai partecipanti di immergersi nel processo creativo e progettuale attraverso cui Yamaha Motor sviluppa prodotti pensati per soddisfare i gusti e le esigenze del mercato europeo, mettendo in luce l’approccio di Yamaha volto a creare valore attraverso innovazione e ascolto dei clienti.