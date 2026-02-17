Connect with us

Motori

Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026: prestazioni superiori e design premium

Published

Il nuovo Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026 si presenta come l’ultima evoluzione della gamma MAX, pensato per chi cerca un mix equilibrato di prestazioni, comfort e tecnologia. Disponibile presso i concessionari dalla fine di febbraio, questo scooter promette di ridefinire il concetto di mobilità urbana con una dotazione tecnica di livello superiore e una raffinatezza stilistica che ne sottolineano l’appartenenza al mondo “MAX”.

Al centro del progetto troviamo il motore EURO5+ Blue Core da 155 cc, una scelta che combina efficienza e rispetto per l’ambiente. Il propulsore garantisce consumi contenuti e basse emissioni senza rinunciare alla brillantezza tipica dei modelli Yamaha. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla nuova trasmissione YECVT regolabile su due modalità di guida, che consente un’esperienza più sportiva o rilassata a seconda delle preferenze del pilota. A questa si aggiunge una funzione Downshift capace di offrire maggiore controllo in fase di decelerazione e prontezza alla ripartenza.

Dal punto di vista del design, il NMAX 155 Tech MAX rielabora in chiave sofisticata le linee dinamiche della famiglia MAX. Le proporzioni sono compatte ma muscolose, mentre i dettagli — come la sella in ecopelle e l’illuminazione full LED — accentuano il carattere premium del modello. Spiccano inoltre i cerchi da 13 pollici e i freni a disco da 230 mm con ABS, a garanzia di elevata sicurezza e tenuta di strada anche nelle condizioni più difficili.

La tecnologia di bordo riveste un ruolo di primo piano. Il nuovo cruscotto TFT da 4,2 pollici introduce un’interfaccia digitale moderna e intuitiva, arricchita da una funzione di navigazione Garmin gratuita che semplifica ogni spostamento urbano. All’interno del vano sottosella, ampio e comodo, è possibile riporre con facilità il casco integrale o altri oggetti utili al quotidiano.

A tutto questo si aggiunge la connettività con l’app Yamaha MyRide, che permette di monitorare dati tecnici, percorsi e condividere le proprie esperienze di guida. Con questa integrazione, il marchio rafforza ulteriormente il legame tra motociclista e veicolo, ponendo la digitalizzazione al servizio della praticità.

Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026 rappresenta un concentrato di innovazione e qualità costruttiva, pensato per chi desidera vivere la città con agilità e stile, ma senza compromessi in termini di performance o comfort. “Unisciti al MAX” è l’invito che accompagna questo nuovo capitolo della gamma Yamaha: un segnale chiaro rivolto a chi considera ogni tragitto un’occasione per godersi il piacere della guida.

