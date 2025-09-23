Yamaha presenta la nuova WR125R 2026: l’ingresso al mondo dell’adventure riding

Connect with us

Yamaha amplia la sua gamma dual-sport con la nuova WR125R, il modello di cilindrata più piccola della famiglia WR, pensato per chi cerca una moto versatile, adatta sia alla città che al fuoristrada. Una due ruote che coniuga design moderno, tecnologie avanzate ed economia di utilizzo, posizionandosi come la porta d’ingresso ideale al mondo dell’avventura su due ruote.

La Yamaha WR125R nasce con un obiettivo chiaro: offrire a chiunque la possibilità di vivere l’avventura, senza rinunciare alla praticità nell’uso di tutti i giorni. Il suo motore da 125 cc raffreddato a liquido con tecnologia Variable Valve Actuation (VVA) assicura coppia generosa ai bassi regimi e potenza elevata agli alti, con valori di 11 kW a 10.000 giri/min e 11 Nm a 6.500 giri/min. Una risposta fluida e progressiva, ideale sia per i neofiti sia per chi vuole divertirsi tra strade bianche e percorsi urbani.

La moto è conforme alla normativa EU5+ grazie a catalizzatori e sensore O2, che ne riducono le emissioni. A completare il pacchetto ci sono consumi eccellenti: oltre 40 km/l in modalità WMTC, rendendola una scelta non solo emozionante ma anche estremamente conveniente.

Il design della WR125R richiama i modelli Off Road Competition della casa di Iwata, rivisitati con linee moderne e compatte. Spiccano il cupolino con doppi fari a LED, la strumentazione LCD multifunzione con connettività smartphone e l’ABS a canale singolo, soluzioni che ne esaltano l’anima contemporanea e la praticità quotidiana.

La sella piatta e sciancrata a 875 mm permette libertà di movimento e controllo, mentre le ampie pedane e il serbatoio snello agevolano la guida in posizione sia eretta che seduta.

L’agilità della WR125R è garantita da un telaio a semi doppia culla e sospensioni di livello: forcella KYB da 41 mm all’anteriore e sistema Monocross al posteriore. Le ruote da 21 e 18 pollici, abbinate agli pneumatici Dunlop D605, assicurano trazione e stabilità tanto sull’asfalto quanto sui terreni accidentati.

Questa impostazione rende immediato il passaggio dalla guida urbana al fuoristrada, mantenendo sempre sicurezza e facilità di controllo.

La nuova Yamaha WR125R non è solo una dual-sport autentica, ma anche una delle moto più convenienti della categoria. Grazie al suo prezzo competitivo e ai bassi costi di gestione, diventa un’opzione appetibile per giovani motociclisti, pendolari e appassionati di avventura.

Sarà disponibile nel 2025 in due colorazioni, Icon Blue e Yamaha Black. I dettagli su prezzo e disponibilità saranno comunicati nei prossimi mesi.

 

