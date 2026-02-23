Yamaha rafforza la sua presenza in Italia con nuove aperture di Concessionarie ufficiali

Yamaha Motor conferma il proprio impegno verso il mercato italiano con un’importante espansione della rete di Concessionarie Ufficiali. L’Italia si conferma un punto strategico nella crescita del brand, che inaugura una serie di nuovi punti vendita dedicati agli appassionati delle due ruote, a partire dal mese di febbraio.

Il nuovo percorso di sviluppo prende il via con le aperture di Maggi Moto a Vigevano (PV) e Pica Motors a Latina, previste per il 21 febbraio. Questi inaugurano un calendario di eventi che proseguirà nelle settimane successive, consolidando la presenza di Yamaha in diverse regioni del Paese.

Le successive tappe includono Motorando a Lido di Camaiore il 28 febbraio, Monfrecola a Pozzuoli il 14 marzo e Debert a Monopoli il 21 marzo, fino ad arrivare ai nuovi spazi di Top Moto a Novara e Vigna Motors a Collegno (TO). Tutte le inaugurazioni saranno occasioni di incontro e condivisione per clienti e appassionati, con eventi dedicati e momenti esperienziali legati al mondo Yamaha.

Ogni nuovo punto vendita è pensato per rappresentare al meglio la filosofia del marchio, offrendo strutture moderne, servizi potenziati e un’esperienza cliente ancora più completa. L’obiettivo è rendere la rete Yamaha sempre più capillare, facilitando l’accesso a prodotti, assistenza e iniziative promozionali su tutto il territorio nazionale.

Durante le giornate inaugurali, i visitatori potranno ammirare alcune delle moto più iconiche della casa dei tre diapason. Gli eventi saranno arricchiti dalla presenza di ospiti speciali e da momenti di incontro con la community Yamaha, in un clima di festa e passione condivisa.

Con questa nuova fase di espansione, Yamaha Motor consolida la propria posizione di riferimento nel mercato motociclistico italiano, valorizzando la relazione diretta con il pubblico e puntando su qualità, innovazione e vicinanza territoriale.

Grazie a questa serie di nuove inaugurazioni, Yamaha rafforza ulteriormente il legame con i suoi utenti, mantenendo alto lo standard che da sempre contraddistingue la sua rete di concessionarie: competenza, passione e attenzione alle esigenze di ogni motociclista.