Yamaha XSR900 GP 2026: omaggio a “King” Kenny Roberts con la nuova livrea Legend Yellow

La Yamaha XSR900 GP 2026 rappresenta l’essenza della filosofia Sport Heritage della casa di Iwata: un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra design rétro e tecnologia moderna. Questa nuova versione celebra una delle leggende più iconiche del motociclismo mondiale, “King” Kenny Roberts, tre volte campione del mondo nella classe 500 cc e figura indelebile nella storia delle corse Yamaha.

Sin dal suo debutto, la XSR900 GP ha conquistato una schiera di appassionati grazie al suo motore CP3 dalla coppia generosa e alla carrozzeria ispirata alle moto da competizione degli anni d’oro del Grand Prix. Il modello 2026 porta questa eredità a un livello superiore, evocando la leggendaria YZR500 che portò Roberts ai vertici del motociclismo mondiale.

La protagonista assoluta di questa edizione è la nuova livrea Legend Yellow, un audace richiamo visivo alle gloriose Yamaha da gara degli anni ’70 e ’80. Il giallo intenso e il bianco brillante sono arricchiti dagli inconfondibili speedblock neri Yamaha, simbolo di una tradizione che continua a ispirare generazioni di piloti. Questo schema cromatico fonde magistralmente l’estetica vintage con la raffinatezza tecnica e le prestazioni di una moto moderna.

Con la XSR900 GP 2026, Yamaha non si limita a rendere omaggio a un mito del passato, ma riafferma il proprio DNA da corsa, offrendo un’esperienza di guida emozionante e autentica. Ogni dettaglio, dal telaio alla posizione di guida, è stato pensato per trasmettere il feeling puro e diretto tipico delle moto da competizione.

Disponibile a partire da maggio 2026, la Yamaha XSR900 GP sarà proposta nei colori Legend Yellow e Legend Red, pronta a conquistare la strada e il cuore degli appassionati.

Con questa edizione speciale, Yamaha riafferma la sua capacità di trasformare la storia in prestazioni, celebrando un campione senza tempo e regalando ai motociclisti di oggi un’autentica icona moderna con anima racing.