Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Zero Motorcycles amplia la propria visione della mobilità elettrica e lo fa con un debutto storico: arriva ufficialmente sul mercato italiano ed europeo Zero LS1, il primo scooter firmato dal Costruttore californiano, leader mondiale nei veicoli elettrici a due ruote e nei propulsori a zero emissioni. Un modello che segna una tappa fondamentale nella storia del marchio, proprio nell’anno in cui Zero Motorcycles celebra 20 anni di innovazione nella mobilità elettrica.

Pensato per la città e per chi cerca un mezzo pratico, veloce e sostenibile, Zero LS1 rappresenta una nuova interpretazione della mobilità urbana elettrica, capace di coniugare prestazioni brillanti, tecnologia avanzata e un impatto ambientale minimo. Il progetto nasce per rispondere alle esigenze di efficienza, sicurezza e facilità d’uso, risultando ideale per i motociclisti con patente A1 o patente B con almeno tre anni di esperienza.

Sotto la carenatura, LS1 monta un motore elettrico da 8,4 kW (11,4 CV) con una coppia di ben 240 Nm, valori che si traducono in una risposta immediata all’acceleratore e in una guida estremamente fluida nel traffico cittadino. La velocità massima di 99 km/h lo rende perfetto per gli spostamenti urbani ed extraurbani leggeri, offrendo un equilibrio ideale tra agilità e comfort.

Uno dei punti di forza di Zero LS1 è la gestione dell’energia. Lo scooter è dotato di due batterie rimovibili da 1,86 kWh, che possono essere ricaricate comodamente da qualsiasi presa domestica. Con il caricabatterie standard da 800 W, la ricarica dallo 0 al 90% richiede 4,5 ore, mentre optando per il caricabatterie rapido il tempo si riduce a sole 2,6 ore, eliminando ogni ansia da ricarica nella vita quotidiana.

La sicurezza è un altro pilastro del progetto. Zero LS1 è equipaggiato con ABS e controllo di trazione TCS commutabile, sistemi che migliorano stabilità e controllo anche su fondi a bassa aderenza, come strade bagnate o scivolose. A questo si aggiunge un avanzato sistema antifurto con immobilizzazione attiva e blocco automatico dello sterzo, che entra in funzione quando il telecomando non è presente, offrendo una protezione concreta contro i tentativi di furto.

In termini di autonomia, Zero LS1 stabilisce nuovi riferimenti per la categoria. Con le due batterie di serie, l’autonomia urbana arriva fino a 112 km, ma per chi desidera spingersi oltre è disponibile una terza batteria opzionale, alloggiabile nel sottosella, che porta l’autonomia complessiva fino a 173 km. Un valore che rende lo scooter adatto non solo al commuting quotidiano, ma anche a utilizzi più intensivi, tenendo conto che l’autonomia reale può variare in base allo stile di guida e alle condizioni di utilizzo.

Come tutti i modelli del marchio, anche Zero LS1 beneficia del supporto della rete ufficiale Zero Motorcycles e di una garanzia di 2 anni, a conferma dell’impegno del Costruttore in termini di qualità e affidabilità.

Zero LS1 è disponibile da oggi in Italia nelle colorazioni Dark Silver e Pearl White, con un prezzo di 5.320 euro f.c. A completare l’offerta, Zero Motorcycles propone una gamma di accessori dedicati, tra cui parabrezza, portapacchi, bauletto, caricabatterie rapido e terza batteria aggiuntiva, pensati per aumentare ulteriormente comfort e praticità.

Con LS1, Zero Motorcycles entra ufficialmente nel mondo degli scooter elettrici, portando con sé l’esperienza maturata in due decenni di sviluppo tecnologico e ponendo le basi per una nuova era della mobilità urbana sostenibile.

