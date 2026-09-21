ESA e Pokémon uniscono Spazio e Fantasia: arriva la mostra itinerante europea

ESA e Pokémon lanciano dal 2026 una mostra interattiva in tutta Europa con Pikachu astronauta, eventi nei musei e merchandising esclusivo dedicato allo Spazio.

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e The Pokémon Company International annunciano una collaborazione senza precedenti in occasione della Settimana Mondiale dello Spazio 2026, con una mostra che porterà il mondo dei Pokémon nei principali musei scientifici e centri ESA di tutta Europa.

Il simbolo di questa partnership è Pikachu, protagonista di un eccezionale viaggio nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 67 giorni durante la missione dell'astronauta ESA Sophie Adenot, completando oltre 1.000 orbite terrestri.

L'iniziativa, nata con lo scopo di avvicinare il pubblico all'esplorazione spaziale, si concretizza in una mostra temporanea pensata per famiglie e appassionati di tutte le età. I visitatori potranno approfondire le attività spaziali europee attraverso pannelli tematici che uniscono contenuti scientifici a una narrazione visiva immersiva, arricchita dalla presenza di personaggi Pokémon che aggiungono una dimensione ludica e coinvolgente.

Itinerante in tutta Europa, la mostra debutterà nei principali centri dell'ESA tra settembre e ottobre 2026, toccando Parigi, Frascati, Noordwijk, Darmstadt, Villanueva de la Cañada e Harwell. Successivamente, l'esposizione sarà presente fino ad aprile 2027 in località iconiche come la Cité de l'espace di Tolosa, la Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia, il Deutsches Museum di Norimberga, l'Euro Space Center in Belgio, Lucca Comics & Games, il Science Museum di Londra e lo Space Expo nei Paesi Bassi.

La collaborazione si estende anche al digitale con un'inedita esperienza ESA x Pokémon su Pokémon GO, dove dal 4 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 sarà possibile vivere attività a tema spaziale in specifici musei e centri ESA. I giocatori avranno l'opportunità di incontrare Pikachu astronauta nei raid, partecipare a ricerche speciali e scoprire Pokémon con sfondi commemorativi dedicati alle location visitate. Durante la Settimana Mondiale dello Spazio sono previste ulteriori attività, tra cui una maggiore presenza di Pokémon selvatici nelle sedi coinvolte.

Accanto all'esperienza espositiva, sarà lanciata una linea esclusiva di merchandising ESA x Pokémon con capi di abbigliamento, accessori e oggetti da collezione disponibili nei negozi partner di ESA e Pokémon e presso i musei partecipanti.

Ispirare le generazioni future è una parte fondamentale della missione dell'ESA. Attraverso questa collaborazione con Pokémon, stiamo aprendo nuovi modi per permettere alle persone in tutta Europa di entrare in contatto con lo spazio attraverso un'esperienza unica e coinvolgente. Portando l'esplorazione spaziale al di fuori dei contesti tradizionali, speriamo di accendere la curiosità, suscitare un senso di meraviglia nei confronti del nostro Universo e incoraggiare persone di tutte le età a scoprire le opportunità che lo spazio offre per il futuro, ha dichiarato Josef Aschbacher, direttore generale dell'ESA.

Ogni viaggio Pokémon inizia con un senso di meraviglia verso ciò che si trova oltre il mondo che conosciamo. Dalle regioni più lontane agli incontri che arrivano fino allo spazio, questo spirito di scoperta ha sempre fatto parte dell'esperienza di un Allenatore di Pokémon. La collaborazione con ESA apre una nuova frontiera per i fan, unendo il mondo dei Pokémon e la meraviglia dello spazio per i visitatori di diverse località in tutta Europa, afferma Mathieu Galante, Senior Director of Licensing di The Pokémon Company International.

L'iniziativa si propone di accendere entusiasmo e conoscenza attorno allo spazio grazie al fascino globale dei Pokémon, creando un ponte tra scienza e immaginazione per ispirare le generazioni di domani.