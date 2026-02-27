Abarth si aggiudica il suo decimo premio “Best Cars”: seconda vittoria consecutiva per la 500e

La passione per le prestazioni e la tradizione sportiva di Abarth conquistano ancora una volta il pubblico tedesco. L’Abarth 500e si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il titolo di “Best Mini Car” ai prestigiosi premi “Best Cars”, organizzati dalla rivista tedesca “auto motor und sport”. Con questo riconoscimento, il marchio dello Scorpione raggiunge la sua decima vittoria assoluta nella storia del concorso, confermando la solidità della sua reputazione internazionale nel mondo delle auto compatte ad alte prestazioni.

La cinquantesima edizione dei “Best Cars” ha visto la partecipazione di 94.911 lettori che hanno valutato complessivamente 480 modelli divisi in tredici categorie. Un risultato che testimonia l’autorevolezza del sondaggio e l’interesse crescente verso la mobilità elettrica sportiva. L’Abarth 500e ha raccolto il 23,9% dei voti, affermandosi come punto di riferimento tra le city car sportive, grazie alla combinazione tra design iconico, tecnologia e puro divertimento di guida.

Il premio segna un’ulteriore tappa nel percorso di elettrificazione del marchio. Abarth celebra così la propria ascesa nel panorama internazionale delle auto elettriche. Dopo aver conquistato i lettori tedeschi nel 2025 con la sua prima vittoria, la 500e continua a distinguersi come ambasciatrice di un nuovo modo di vivere la sportività. *La Abarth 500e trionfa alla 50a edizione dei premi “Best Cars” di “auto motor und sport”. La berlina sportiva completamente elettrica vince la categoria “Mini Cars” per il secondo anno consecutivo, ottenendo il 23,9% dei voti e riaffermando il forte appeal di Abarth tra gli appassionati di auto in uno dei mercati automobilistici più esigenti d’Europa.*

La cerimonia di premiazione è prevista per il 10 giugno 2026 al Castello di Stoccarda, uno dei luoghi culturali più rappresentativi della Germania, a conferma del prestigio dell’evento nel panorama automobilistico internazionale.

Dal punto di vista tecnico, la 500e incarna il connubio tra tradizione e innovazione. L’Abarth 500e incarna questa nuova era: alimentata da un motore elettrico da 113,7 kW (155 CV), accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi, mentre il sound Abarth, garantito dal generatore sonoro disattivabile, aggiunge l’inconfondibile carattere dello Scorpione a ogni guida. È disponibile in versione berlina e cabrio, con tetto avvolgibile elettrico, e continua ad attirare automobilisti che desiderano prestazioni autenticamente sportive anche nell’era della mobilità elettrica.