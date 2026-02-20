Connect with us

Acerbis TARMAK-X: il nuovo casco integrale che unisce comfort touring e anima sportiva

Published

Acerbis amplia la propria offerta nel segmento stradale con TARMAK-X, un casco integrale progettato per i motociclisti che cercano il giusto equilibrio tra comfort da touring e stile sportivo moderno. Il nuovo modello si distingue fin dal primo sguardo per un design dinamico e contemporaneo, pensato per accompagnare sia i lunghi viaggi sia la guida più brillante.

Il profilo del TARMAK-X è caratterizzato da linee tese e attuali, enfatizzate dalla presenza dello spoiler posteriore integrato, elemento che non solo rafforza l’estetica aggressiva del casco ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità. Disponibile in versioni grafiche e monocolore, il casco si adatta a diverse personalità e stili di guida mantenendo sempre un’identità ben riconoscibile.

Dal punto di vista costruttivo, la calotta in fibra di vetro è sviluppata con una struttura a tre calotte esterne e tre interne. Questa soluzione permette di ottimizzare leggerezza, resistenza e vestibilità, assicurando una calzata precisa in ogni taglia. Il peso dichiarato è di 1.480 grammi in taglia M, un valore competitivo per la categoria.

Grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza. Il sistema di chiusura a doppio anello, riferimento per l’utilizzo sportivo e touring evoluto, garantisce un fissaggio affidabile, mentre l’omologazione ECE 22.06 certifica la conformità agli standard europei più recenti. In caso di emergenza, i guanciali possono essere rimossi rapidamente grazie al Quick Release System (QRS Emergency), facilitando l’intervento dei soccorritori.

Il comfort rappresenta uno dei punti di forza del nuovo casco Acerbis. Gli interni di nuova generazione sono progettati per offrire una calzata stabile e piacevole anche dopo molte ore in sella, rendendo il TARMAK-X adatto all’uso quotidiano e ai viaggi a lungo raggio.

La dotazione tecnica di serie include una visiera trasparente predisposta per Pinlock® 70 Max Vision, affiancata da un pratico visierino parasole integrato. Il sistema di ventilazione, con prese d’aria anteriori ed estrattori posteriori, favorisce un ricambio d’aria efficace e contribuisce a mantenere il comfort termico anche nelle giornate più calde.

Pensato per un utilizzo stradale completo, il casco è inoltre predisposto per l’uso con occhiali da vista e per l’installazione di sistemi di comunicazione, caratteristiche sempre più richieste dai motociclisti moderni.

Con il TARMAK-X, Acerbis propone quindi un integrale equilibrato che combina stile, protezione e comfort in un unico prodotto, rivolgendosi a chi vive la moto ogni giorno, dal commuting urbano alle uscite più sportive. Il nuovo casco è disponibile al prezzo pubblico di 249,95 euro, posizionandosi in modo competitivo nel segmento dei caschi integrali in fibra di vetro.

