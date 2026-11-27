Il Palazzo dello Sport di Roma ospiterà l'8 marzo 2027 il concerto di Antonello Venditti, che darà il via al nuovo tour nei palasport italiani ed è già esaurito. Il cantautore romano salirà sul palco proprio nel giorno del suo compleanno, con lo spettacolo intitolato "In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali".

La richiesta del pubblico ha spinto l'organizzazione ad aggiungere una nuova data nella capitale: il 29 maggio 2027 Venditti tornerà a esibirsi nello stesso palazzetto romano. Le prevendite per questa replica si apriranno oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16.00.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners, attraverserà la penisola con dodici appuntamenti complessivi. Ecco le tappe in ordine cronologico: l'8 marzo 2027 Roma, Palazzo dello Sport, esaurito; il 3 aprile Mantova, Pala Unical; il 9 aprile Torino, Inalpi Arena; il 14 aprile Bergamo, Chorus Life Arena; il 17 aprile Milano, Unipol Forum; il 21 aprile Padova, Kioene Arena; il 28 aprile Ancona, Pala Prometeo; l'8 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum; il 15 maggio Bari, Pala Florio; il 19 maggio Napoli, Pala Partenope; il 22 maggio Messina, Pala Rescifina; infine il 29 maggio Roma, Palazzo dello Sport, la data aggiunta.

Il tour arriva a due anni dalla tournée precedente nei palasport e segue le celebrazioni per il quarantennale di "Notte prima degli esami", inno intergenerazionale, e per l'album "Cuore". Negli ultimi due anni il cantautore ha richiamato oltre 300.000 spettatori in più di 60 date, mentre l'estate appena trascorsa è stata animata dal tour "DAJE! LIVE SUMMER 2026".

Nel frattempo Venditti è al lavoro in studio su nuova musica. Dal vivo guiderà il pubblico in un racconto che unisce passato, presente e futuro, con la grinta che da sempre contraddistingue i suoi concerti. RTL 102.5 è la radio ufficiale della tournée.

Nato a Roma l'8 marzo 1949 nel quartiere Trieste, Venditti ha mosso i primi passi negli anni Settanta al Folkstudio. Il debutto discografico risale al 1972 con "Theorius Campus", registrato insieme a Francesco De Gregori, con il quale nel 2022 e nel 2023 ha portato in giro per l'Italia il tour Venditti & De Gregori. In carriera ha venduto quasi 40 milioni di dischi.

Il 19 novembre 2024 è uscito il libro illustrato "Fuori fuoco", pubblicato da Rizzoli Illustrati, in cui l'artista ripercorre la propria vita partendo da fotografie che bloccano l'attimo senza riuscire a coglierlo davvero.

Ospite del 75° Festival di Sanremo, Venditti ha ricevuto il Premio alla Carriera.