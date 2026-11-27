Joe Elle torna dopo tre anni di stop con Lasciarsi, nuovo EP di sei tracce sul distacco uscito il 27 novembre 2026 con pop, elettronica e UK garage.

Joe Elle torna con il nuovo EP Lasciarsi, sei brani dedicati al distacco usciti il 27 novembre 2026 e ora disponibili su tutte le piattaforme. Dopo tre anni lontana dalle scene, la cantautrice e produttrice affronta la fine di una relazione nelle sue forme più diverse, dalle questioni pratiche fino alle ferite emotive più persistenti.

Il disco è figlio di una fase delicata della vita dell'artista, segnata dalla conclusione di una storia importante e dal bisogno di ricominciare quasi da zero. Così la cantautrice descrive il progetto:

"Lasciarsi è il diario digitale dei miei ultimi anni di vita. Dopo la fine di una relazione importante ho dovuto scontrarmi con una solitudine mai provata prima, trovandomi faccia a faccia con me stessa. Tra traslochi e una quotidianità da ricostruire, l'unica via che mi ha permesso di elaborare ed esorcizzare quello che stavo provando è stato metterlo in musica. La prima bozza dell'ep è nata a Londra, poi negli ultimi mesi ci ho rimesso mano fino a trovare la forma giusta. Il risultato è lo screenshot musicale di cosa vuol dire lasciarsi, in tutte le sue declinazioni"

La prima stesura è stata registrata a Londra, città in cui Joe Elle si era trasferita per riprendere il cammino proprio dalla musica. Nei mesi successivi il materiale è stato rivisto e rifinito fino a raggiungere la versione definitiva.

L'EP si compone di sei tracce: Spina, Invisibile, Effetto Placebo, Vorrei Bruciare Questo Cielo Blu (Interlude), Che Le foto e +Paura. Il percorso emotivo alterna momenti sospesi a esplosioni improvvise di energia, restituendo in forma sonora le contraddizioni di una stagione di cambiamento.

Prima dell'uscita del disco sono arrivati i singoli Fichi, Arancia, Invisibile ed Effetto Placebo, brani che hanno segnato un'evoluzione artistica negli ultimi mesi. In particolare Arancia, costruita su sonorità UK garage, ha portato la cantautrice nel programma Fresh Finds Forward di Spotify.

Sul piano musicale il lavoro unisce pop ed elettronica con influenze UK garage e tocchi alt-rock. Ogni brano è stato scritto e prodotto interamente da Joe Elle.

Il racconto non idealizza la separazione. Attraversa la paura dell'abbandono, la ricerca di una nuova identità e la difficoltà di mettere alle spalle ciò che continua a ferire, ma mostra anche il lato più concreto della fine, fatto di vuoti da colmare, distrazioni a cui aggrapparsi e un graduale recupero del proprio equilibrio.

Classe 1997 e originaria di Bra, in provincia di Cuneo, Joe Elle è il nome d'arte di Elisa Paschetta. Ha esordito con i primi singoli nel 2019 e nel 2022 ha pubblicato l'EP JE, progetto autobiografico dedicato a incontri, amori e anni di viaggi. Nel 2023 il singolo Camaleonti ha superato i 200.000 stream su Spotify. Nel 2026 è tornata a vivere a Bra e ha ripreso il suo percorso musicale con Fichi.