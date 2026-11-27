Anima, il singolo firmato dal produttore multiplatino Giulio Nenna insieme al violinista Davide Rossi, è già disponibile in digitale.

Il brano nasce dall'unione tra la chitarra di Nenna e il suono degli archi di Rossi. Ne esce una composizione raccolta e minimale, dal carattere acustico. L'autore rilegge la chitarra neoclassica con una sensibilità contemporanea e molto personale, concentrandosi sulla sostanza concreta degli strumenti, sulle loro imperfezioni e sulla potenza dei momenti di silenzio. Il risultato punta su un'esecuzione essenziale, dove ogni singola nota conta.

Nelle parole dell'autore, il progetto segna il primo passo verso il suo prossimo album. "ANIMA è il primo passo verso il mio prossimo lavoro discografico e nasce da un'esigenza che sento sempre più forte: togliere, anziché aggiungere. È una ricerca della vibrazione, del legno, del respiro degli strumenti e della loro capacità di risvegliare emozioni profonde."

La genesi del pezzo ha radici personali. Durante una passeggiata sulla spiaggia della località abruzzese dove si trova la sua casa, Nenna ha immaginato gli archi di Rossi unirsi alla sua chitarra. Dopo averlo contattato, ha trovato nel violinista un interlocutore entusiasta, capace di far crescere quell'idea in un progetto condiviso. Il musicista ha poi chiarito la scelta di fondo con parole precise. "Ho cercato di preservare la crudezza della registrazione, le sue imperfezioni, per restituire non soltanto il suono, ma la presenza e l'unicità stessa dell'artista e del suo strumento."

Nenna ha inoltre spiegato di sentire oggi l'esigenza di tornare all'essenziale. "Dopo tanti anni, passati a costruire e stratificare suoni, oggi sento il bisogno di percorrere la strada inversa. ANIMA è la riconquista di uno spazio in cui non rimane altro che l'essenziale."

Il percorso dell'artista è ricco di esperienze. Con più di un decennio alle spalle tra produzione, composizione e podio, Nenna ha lavorato con nomi di primo piano del pop italiano come Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa, Rkomi e Ste, accumulando più di quaranta certificazioni di platino. Sul palco del Festival di Sanremo ha guidato l'orchestra accompagnando Irama, Ghali e Francesco Guasti, mentre non sono mancate performance accanto a Riccardo Cocciante, Arisa e Gianluca Grignani. Stimato anche a Città del Messico e a Los Angeles, nel frattempo ha ricoperto il ruolo di music director per VIVO Concerti e ha firmato composizioni e direzioni per Rockin'1000, sviluppando inoltre musiche per il cinema con Rodeo Drive Productions.

Il nuovo capitolo era iniziato ad aprile con In My Past Lives, album strumentale nel quale convivono atmosfere mediterranee, suggestioni latine e un immaginario cinematografico. La chitarra diventa qui una voce narrante, capace di raccontare una storia senza ricorrere alle parole.

Con questi lavori Nenna si presenta ora come artista strumentale solista, affiancando al lavoro dietro le quinte una dimensione tutta sua.