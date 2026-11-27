Ticky B pubblica Spezzami il cuore, nuovo singolo fuori ora ovunque che racconta la fine di un amore e il bisogno di restare se stessi anche dopo la fine.

Ticky B si mette a nudo con Spezzami il cuore, nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Se con l'EP Triste Storia Italiana aveva già messo in luce più anime della sua personalità, questa volta l'artista decide di esporre la parte più vulnerabile di sé raccontando una storia d'amore giunta alla fine.

Il brano nasce dall'idea che certi legami si chiudano nel momento in cui uno dei due capisce di non corrispondere più ai desideri dell'altro. Il testo racconta il dolore di chi ha provato ad adattarsi, delle aspettative andate deluse e della difficoltà ad accettare la separazione, fino alla scelta di riconoscersi per ciò che si è, anche quando l'altra persona non riesce più a farlo.

Dietro la produzione c'è Keynoise, che costruisce un suono nel quale convivono il background rap di Ticky B, il cantautorato italiano e le suggestioni latine presenti nel suo universo musicale. Le melodie avvolgenti sostengono un racconto personale in cui malinconia e leggerezza si alternano senza mai cancellarsi, lasciando spazio anche agli aspetti più scomodi della fragilità.

Il singolo fa seguito all'EP Triste Storia Italiana e ne prosegue la narrazione, ma guarda più a fondo. Ticky B si concentra su ciò che resta quando una relazione si spegne, cioè le aspettative, le fragilità e il desiderio di non sacrificare la propria identità per essere amati. Il messaggio finale è che non accettare di essere ciò che qualcun altro vorrebbe non equivale a perdere qualcosa, ma significa iniziare a dare valore a se stessi. Il brano era stato anticipato da un freestyle pubblicato sui canali social dell'artista.

Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, Ticky B si avvicina all'hip hop fin da ragazzo, prima con la breakdance e poi con il rap. A sedici anni si fa notare nella scena emiliana partecipando a numerosi contest di freestyle, mentre con gli amici d'infanzia comincia a incidere musica nella soffitta di casa. Dal 2016 affianca alla musica il lavoro di grafico e videomaker per artisti italiani ed europei, portando avanti mixtape e brani scaricabili gratuitamente. Si aggiudica poi vari concorsi a livello nazionale, come OSG15 e Captain Futuro di ESA.

La vera svolta arriva con il trasferimento a Milano e con il progetto SEASON su Instagram, che attira l'attenzione di alcuni big del rap italiano e costruisce una community fedele, anche grazie ai video firmati da Peter Marvu. Seguono concerti in tutta Italia, un EP con il producer Frenkie G e la partecipazione al Real Talk Cypher. Dal 2022 procede da indipendente e prende parte, per l'Italia, al remix ufficiale di Safe Salina di Tawsen.

Nel 2024 nasce Chitarra Italiana, progetto che fonde cantautorato e background rap con sonorità autentiche e strumenti veri, con l'obiettivo di scrivere canzoni che restino nel tempo e parlino sia ai giovani sia agli adulti. Le ispirazioni arrivano da Lucio Battisti e Antonello Venditti. Il percorso culmina in Triste Storia Italiana, primo capitolo di una trilogia di EP uscito a maggio 2026 dopo i singoli La Mattina, Mi manchi e La ballata del bandito. Il disco unisce cantautorato, influenze latine e una scrittura diretta, emotiva e spesso ironica, capace di raccontare la quotidianità come se fosse una sequenza cinematografica.

In concomitanza con l'uscita dell'EP, l'artista ha lanciato una campagna su Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere 3.000 euro, traguardo che è stato raggiunto. In cambio i sostenitori ricevono concerti privati a casa, vinili, contenuti personalizzati e merchandising ufficiale, in un modello indipendente che rende l'uscita discografica un'esperienza condivisa con il pubblico.

Triste Storia Italiana è anche un tour dal vivo, partito in inverno e proseguito in estate, che ha già portato Ticky B nelle principali città italiane. Sono oltre dieci le date finora svolte e altre sono in arrivo, ancora da annunciare.

Parallelamente l'artista coltiva la passione per il design e il vintage, curando personalmente l'estetica dei suoi progetti.