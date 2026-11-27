L'artista modenese MH torna con la repack di teo (epilogo), arricchita da cinque brani inediti. L'uscita, edita da Columbia Records Italy e Sony Music Italy, è disponibile da ora su tutte le piattaforme. I nuovi pezzi proseguono il racconto iniziato con l'album di maggio, ma cambiano punto di osservazione.

Il primo capitolo cercava di riportare alla luce esperienze, ricordi e fragilità, per provare a capire quello che l'artista stava attraversando. Le nuove canzoni nascono da una fase successiva, in cui quegli stessi episodi vengono riletti con più consapevolezza e con una dose maggiore di disillusione.

I cinque brani sono stati scritti durante l'estate, in un periodo particolarmente buio, nel quale MH si è spesso sentito lontano da se stesso e dalle persone che gli stavano vicino. Le difficoltà non sono necessariamente diminuite, ma è cambiato lo sguardo con cui vengono osservate: alcune situazioni si iniziano ad accettare per quello che sono, senza illudersi di poterle modificare o di trovarne sempre una ragione. Lo riassume così: "Io non sono più chi sono io se non faccio questo".

Il cuore del progetto è il rapporto con il tempo e con l'eredità delle esperienze vissute. Crescendo, il passato non sparisce: riaffiora sotto forma di ricordi, sensi di colpa, legami e atteggiamenti che spesso orientano il modo di vivere l'oggi. I rapporti familiari e le radici personali si intrecciano con la spinta a costruire un'identità autonoma, mentre amori, amicizie e relazioni finite contribuiscono a definire la persona che si è diventati. Anche la casa assume un significato più profondo: non coincide per forza con un luogo fisico, ma con il senso di appartenenza che nasce dal riconoscersi nelle persone che abitano la propria esistenza.

Accanto a questi temi emerge il confronto con le ambizioni personali e con le aspettative legate al desiderio di costruire il proprio domani. La determinazione convive con la fragilità: la voglia di proseguire non annulla il peso di sentirsi, a tratti, schiacciati da ciò che si porta dentro.

Sul piano musicale la scrittura resta autobiografica e diretta, alterna momenti introspettivi a slanci immediati e passa dalla fragilità all'aggressività. Le parti più intime si alternano a passaggi più incisivi, senza ridurre ogni emozione a un'unica chiave di lettura. Alla produzione dei cinque inediti hanno lavorato SEVEN ODT, HALO, Keynoise e lo stesso MH, con sonorità differenti che restituiscono stati d'animo anche contrastanti, tra il desiderio di trovare una direzione e la difficoltà di capire dove ci si trovi.

Il significato dei nuovi brani emerge con chiarezza se confrontati con il primo capitolo. Se in teo il dolore veniva fatto emergere, qui si racconta ciò che succede dopo, quando le ferite restano presenti ma si inizia a capire che non tutto si può sistemare, che non tutte le persone rimarranno e che non ogni vicenda richiede una spiegazione. Andare avanti, in questa prospettiva, significa rinunciare a riscrivere il passato e imparare, passo dopo passo, a conciliarsi con il proprio vissuto.

MH, classe 1999 e originario di Modena, è artista e produttore. Si distingue per versatilità nella ricerca sonora e per l'alternanza tra rap e melodie, con un uso combinato di elementi acustici e batterie potenti. Dopo Aeroplani e i progetti Attrazione e Connessione, pubblicati nel 2023 e nel 2024, nella primavera del 2026 è arrivato teo, album in cui l'artista dialoga con il sé bambino. Ad ottobre ha fatto seguito mattoni, ultimo tassello prima della repack.