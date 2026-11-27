Primogenito tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2026 con il singolo Ho già le mie battaglie, in gara all'11 dicembre nella finale Sarà Sanremo.

Il giovane cantautore della periferia romana Primogenito entra nel gruppo dei sei finalisti di Sanremo Giovani 2026. A rendere possibile questo traguardo è il singolo Ho già le mie battaglie, che lo accompagnerà sul palco della finale.

La serata decisiva si terrà l'11 dicembre con l'appuntamento chiamato Sarà Sanremo, dove l'artista eseguirà il brano davanti al pubblico. Il videoclip del pezzo è già consultabile su RaiPlay, quindi chiunque può vederlo fin da subito.

Il brano ruota attorno alla battaglia per affermare la propria identità. Primogenito, però, prende le distanze dall'idea di trasformare le proprie fragilità in un percorso straordinario: non cerca consensi, riconoscimenti o trofei, né avverte la necessità di convincere gli altri che le sue difficoltà abbiano un peso. Reclama invece il diritto di affrontarle secondo il proprio ritmo. Ne nasce una tensione tra il netto rifiuto di ogni retorica da eroe e la presa di coscienza di combattere comunque una lotta.

Il singolo rappresenta la porta d'accesso al mondo artistico dell'autore, che qui affronta il conflitto interiore e il bisogno di libertà personale, due temi a lui particolarmente cari. Su questo punto Primogenito si esprime con chiarezza: "Per me vincere la propria battaglia significa riuscire ad essere sé stessi senza dover giustificare continuamente il proprio modo di affrontare la vita".

A maggio è uscito il primo EP, intitolato Affogare in acque amiche, pubblicato con EMI Records Italy e Universal Music Italia. Il progetto conta sei tracce per una durata superiore ai diciassette minuti. Ogni brano viene presentato come un piccolo universo a sé, con una propria storia da raccontare nei dettagli, e l'insieme somiglia a una raccolta di leggende urbane con evidenti richiami autobiografici. Il lavoro è maturato nel corso di due anni.

Le canzoni dell'EP mettono in scena il modo in cui ambienti domestici e relazioni in apparenza rassicuranti possano trasformarsi in una gabbia soffocante e ripetitiva. Tra le mura di casa, i legami familiari e la ricerca di un'identità propria, il disco prende la forma di un romanzo di crescita, sostenuto da un impianto cantautorale che guarda al pop rock alternativo degli anni Settanta. Anche la copertina dialoga con questi temi: l'autore compare sepolto sotto una pila di oggetti di casa, immagine che restituisce il peso che lo schiaccia.

Classe 2004, Primogenito muove i primi passi nella musica a 19 anni, nel 2023, con il singolo Potassio. Nel 2024 pubblica un progetto dedicato agli stereotipi della società contemporanea, che include Mario (alla tua età). Nel 2025 arriva Scusa Caterina, brano intimo che parla di come l'eccesso di remissività possa logorare un rapporto già segnato dal distacco.

Le sue sonorità mescolano passato e presente, perché per lui un brano deve reggere il passare del tempo. La scrittura unisce la tradizione dei cantautori italiani e britannici degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta a un linguaggio attuale e diretto, capace di costruire immagini nitide che evocano sensazioni più che concetti. Il suo immaginario guarda anche alla cultura anglosassone e americana, con riferimenti come Tally Hall e Will Wood, mentre sul versante italiano i modelli sono Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato.

Sul linguaggio, l'artista rivendica il gusto per il lessico ricercato, inteso come forza di significato e di suggestione più che come complicazione formale: "Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici". Si distanzia così dall'approccio ermetico e ostico di D'Annunzio, scegliendo la semplicità e il gioco di parole: "le parole devono essere limitate, ma non limitanti".

Nel 2026 la presenza dal vivo di Primogenito si è fatta sempre più concreta: si è esibito nel concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni, nella Capitale, ha partecipato come performer al festival MIAMI 2026 di Milano e l'8 ottobre ha tenuto un concerto da headliner al Monk di Roma.