ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

L’Automobile Club d’Italia, insieme all’Automobile Club Verona, ha partecipato alla 34ª edizione di Job&Orienta, il Salone dell’Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro che si è tenuto alla Fiera di Verona, ponendo al centro dell’attenzione il tema dell’educazione e della sicurezza stradale. Lo stand ACI ha attirato centinaia di studenti grazie a una proposta esperienziale fondata su simulazioni di guida in realtà aumentata, visori ad alta tecnologia e strumenti interattivi dedicati alla formazione dei più giovani.

La presenza dell’ACI a Job&Orienta conferma l’impegno costante dell’Ente nel sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle regole e della responsabilità alla guida. “Abbiamo fortemente voluto la nostra presenza a Job&Orienta, un importante e partecipato evento del mondo studentesco – ha dichiarato il Gen. C. A. cong. Tullio Del Sette, Commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia – si tratta, infatti, di una operazione in accordo con il MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, che prevede iniziative comuni e congiunte. Questo significa che le Istituzioni lavorano per operare in sintonia e con una visione formativa ed educativa comuni verso quella che è una responsabilità di tutti nei confronti delle giovani generazioni. È importante imparare a rispettare le regole fin dai primi anni scolastici, questo comporta di poter contare in futuro su automobilisti, motociclisti – ma anche pedoni e ciclisti – migliori e, soprattutto, più consapevoli”.*

Gli spazi allestiti da ACI, ACI Ready2Go e ACI Informatica hanno permesso ai ragazzi di mettersi alla prova con strumenti innovativi. Simulatori di guida in realtà aumentata, occhiali che riproducono lo stato di ebbrezza e percorsi interattivi hanno consentito ai partecipanti di comprendere in modo realistico i pericoli della strada e l’importanza di una condotta responsabile. “Il nostro stand è stato allestito e progettato insieme ad ACI Ready2Go e ACI Informatica, grazie ai nostri formatori, poi, vogliamo trasmettere ai giovani in maniera efficace quelli che sono i principali pericoli sulla strada, con l’obiettivo di renderli consapevoli delle proprie responsabilità quando utilizzano un qualsiasi mezzo per muoversi – ha aggiunto Alessandra Zinno, Direttore della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità, il Turismo e il motorismo storico. Il concetto della coscienza, infatti, passa attraverso quello della responsabilità: vuol dire avere la conoscenza che ad ogni azione o scelta corrisponde un effetto”.

I programmi formativi ACI sono studiati per accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso scolastico. *“È importante questo Salone perché non solo possiamo affrontare il tema della prevenzione per l’incidentalità stradale, ma anche la possibilità di raccontare ai docenti quali sono le attività che l’ACI svolge per promuovere la mobilità sicura, sostenibile e inclusiva – ha precisato Lucia Vecere, Dirigente Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale. Sono ben 13 i moduli, studiati in collaborazione con il MIM, che coprono tutto l’arco temporale dello studio dei ragazzi, dalle Primarie alla Secondarie di Secondo Grado. Altre attività complementari sono quelle che realizziamo attraverso le 270 Autoscuole ACI Ready2Go dove i ragazzi hanno ulteriori strumenti a disposizione per imparare a guidare prima di prendere la Patente e, successivamente, i Corsi di guida sicura presso i Centri di Lainate (MI) e Vallelunga (RM).”

I moduli educativi affrontano aspetti fondamentali del comportamento in strada: da Trasportaci Sicuri, dedicato ai più piccoli, ad A Passo Sicuro sugli attraversamenti pedonali, fino a *Due Ruote Sicure* per l’uso corretto della bicicletta. Per i più grandi si parla invece di monopattini elettrici, scooter e guida assistita, con uno sguardo anche alle tecnologie del futuro come la guida autonoma. Tutti i percorsi formativi tengono conto del principio di inclusività e del rispetto ambientale, promuovendo una mobilità multimodale e sostenibile.

Valerio Vella, responsabile Network Ready2Go, ha illustrato ai giovani i concetti chiave della guida sicura, sottolineando l’importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere alta l’attenzione al volante e conoscere le regole della sicurezza attiva e passiva per prevenire gli incidenti.

L’area espositiva ACI ha registrato un grande afflusso di pubblico, con oltre 2.000 studenti che hanno sperimentato le tecnologie disponibili. Oltre al simulatore di guida ACI Ready2Go, sono stati distribuiti due opuscoli informativi dedicati all’uso corretto del monopattino elettrico e alle norme per i neopatentati.

Con la sua partecipazione a Job&Orienta, ACI ribadisce il proprio impegno nel costruire una cultura della sicurezza e della responsabilità stradale sin dall’infanzia, promuovendo un modello di mobilità che sia consapevole, sostenibile e rispettoso di tutti gli utenti della strada.