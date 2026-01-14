Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Published

Promuovere la sicurezza stradale e diffondere la cultura della prevenzione tra lavoratori e studenti: è questo l’obiettivo dell’accordo triennale siglato oggi tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail). L’intesa consolida la collaborazione avviata tra i due enti e mira a rafforzare le azioni condivise per la tutela della salute di chi ogni giorno si muove per studio o per lavoro.

L’accordo prevede un programma articolato di iniziative su scala nazionale, con attività formative, campagne informative e progetti di sensibilizzazione rivolti a lavoratori e studenti di tutti gli ordini scolastici. Gli interventi saranno integrati, in alcuni casi, nei percorsi di educazione civica e scuola-lavoro, con l’obiettivo di radicare nei giovani un approccio più consapevole ai rischi legati alla mobilità quotidiana.

Il Presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, ha sottolineato il valore strategico della sinergia tra i due enti: “Sensibilizzazione e prevenzione sono strumenti chiave per ridurre gli incidenti stradali e gli infortuni in itinere. L’esperienza che abbiamo maturato in Lombardia con il progetto ‘Scegli la strada della sicurezza’, frutto della proficua sinergia con Aci e Regione, dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per affrontare in modo efficace le sfide poste dalla mobilità moderna e tutelare la salute di chi studia e lavora. Con l’accordo sottoscritto oggi estendiamo questo modello a livello nazionale, con l’obiettivo di diffondere in modo capillare una cultura della sicurezza stradale sempre più radicata e consapevole, soprattutto tra i giovani.”

Sulla stessa linea anche il Commissario Straordinario dell’ACI, Tullio Del Sette, che ha richiamato l’importanza della cultura della sicurezza: “La sicurezza è un valore fondamentale, perché riguarda la vita, l’incolumità e la libertà di tutti gli utenti della mobilità, in particolare dei più giovani – la categoria, statisticamente, più a rischio – e di chi si sposta, ogni giorno, per esigenze di lavoro. Non può esserci sicurezza senza una vera cultura della sicurezza, che sappia educare al senso di responsabilità, verso sé stessi e gli altri, al rispetto delle regole, e insegni a riconoscere ed affrontare i rischi che si corrono sulla strada. Per questo, unire cultura, esperienza e know-how di chi – come ACI e Inail – si occupa, da tanto tempo, di sicurezza è un passo avanti importante verso una mobilità sempre più consapevole, responsabile e sicura.”

Le attività previste dall’accordo includono la promozione di corsi e momenti di formazione dedicati ai Responsabili del sistema di prevenzione e protezione (Rspp), per integrare nei documenti di valutazione dei rischi aziendali elementi specifici legati alla sicurezza stradale. Sono inoltre previste campagne informative rivolte alle imprese per aumentare la consapevolezza sui pericoli derivanti dall’uso dei veicoli per motivi di lavoro, nonché azioni di sostegno ai sistemi di welfare aziendale orientati alla prevenzione degli incidenti.

Un altro aspetto centrale riguarda la creazione di programmi di studio, ricerca e formazione finalizzati al miglioramento della circolazione e alla diffusione di una mobilità sicura e sostenibile. Questi progetti saranno elaborati anche con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di enti locali, istituti scolastici, associazioni di categoria e aziende.

Particolare attenzione sarà dedicata alla mobilità accessibile e sostenibile, con iniziative mirate a diversi utenti della strada, in un’ottica di inclusione e responsabilità collettiva. A supporto dell’attuazione dell’intesa, verrà istituito un Comitato di coordinamento paritetico incaricato di indirizzare, programmare e monitorare le attività, affiancato da comitati territoriali che opereranno in base agli accordi locali.

Con questo accordo, ACI e Inail confermano la loro volontà di unire competenze e risorse per ridurre incidenti e infortuni, promuovendo una nuova cultura della sicurezza stradale basata su responsabilità, formazione e prevenzione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

ACI: mercato dell’usato in crescita nel 2025: auto +2,1% e moto +3,1%

Il 2025 si è chiuso con segnali positivi per il mercato dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati dell’analisi statistica “Auto-Trend” dell’Automobile Club...

1 giorno ago

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

OPPO ha portato a termine con successo il proprio impegno a favore dell’educazione digitale completando la donazione di 1.000 tablet a scuole in cinque...

3 giorni ago

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Questa sera torna in prima serata su Retequattro “Quarta Repubblica”, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata si preannuncia densa di...

3 giorni ago

Società

“Le Iene” riaprono il caso Garlasco: emergono due nuovi testimoni

A distanza di quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la trasmissione televisiva “Le Iene” torna questa sera in prima serata su Italia 1 con...

3 giorni ago