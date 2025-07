ACI, Regione Lombardia e INAIL Lombardia insieme per la sicurezza stradale

Il progetto “Scegli la strada della sicurezza” segna un’importante iniziativa per il miglioramento della sicurezza stradale in Lombardia. La Regione Lombardia, in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’INAIL Lombardia, rinnova il suo impegno nel promuovere la sicurezza su strada attraverso un nuovo accordo che coinvolge anche le associazioni di categoria come facilitatori nel processo di sensibilizzazione delle persone.

Con questa nuova edizione, il progetto accentua l’importanza della formazione, implementando corsi di guida sicura non solo teorici ma anche esperienziali. I destinatari principali di questa formazione saranno datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, e mobility manager. L’obiettivo è creare una coscienza condivisa che contemperi la sicurezza dei lavoratori con le esigenze di mobilità sostenibile.

La sicurezza stradale si posiziona al centro dell’attenzione specialmente in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A tale scopo, verranno promossi progetti di interscambio dati sullo stato della rete stradale per permettere una gestione tempestiva e adeguata delle criticità.

“Il rafforzamento della sicurezza stradale è una priorità per Regione Lombardia,” afferma l’Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo coinvolto nella formazione oltre 30mila lavoratori, un piccolo ‘esercito’ di ambasciatori della sicurezza stradale. Ritengo che la prevenzione e la riduzione degli incidenti stradali siano possibili attraverso la sensibilizzazione e la diffusione della cultura della sicurezza”.

Il Direttore Centrale della Direzione per la Federazione ACI, Fabrizio Turci, sottolinea l’importanza di perseguire elevati standard di sicurezza: “Ancora oggi, il tributo pagato a causa della sinistrosità è inaccettabile, con 8 morti e più di 640 feriti ogni giorno. Rinnoviamo con soddisfazione la collaborazione con Regione Lombardia e Inail Lombardia per offrire significativi contributi in formazione, informazione e comunicazione”.

La situazione degli infortuni stradali è particolarmente preoccupante, come evidenziato dalla Direttrice regionale INAIL Lombardia, Alessandra Lanza: “Il dato degli infortuni è in aumento del 9% nel 2024 rispetto al 2023. È necessario investire su iniziative che promuovano una cultura della sicurezza stradale e una formazione esperienziale attraverso corsi di guida sicura, coinvolgendo le associazioni di categoria come facilitatori”.

Grazie a questa iniziativa, la Lombardia punta ad una riduzione significativa degli incidenti stradali attraverso una strategia integrata di formazione, comunicazione e collaborazione interistituzionale.