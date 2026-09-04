FINAL FANTASY RESONANCE: in arrivo nel 2026 il primo capitolo HD-2D della saga

SQUARE ENIX ha sorpreso i fan durante lo State of Play di Sony presentando il trailer ufficiale di FINAL FANTASY RESONANCE, primo titolo della celebre saga realizzato con l'innovativa grafica HD-2D. Questo nuovo capitolo rappresenta un vero e proprio ponte tra passato e presente, mescolando il fascino retrò alla moderna potenza del comparto tecnico. Nel video di presentazione spicca la presenza di uno dei personaggi più amati: Sephiroth farà ufficialmente parte dell'avventura. I giocatori avranno l'opportunità di rintracciarlo e sfidarlo in una battaglia speciale che promette una ricompensa esclusiva.



La demo gratuita di FINAL FANTASY RESONANCE è ora disponibile su tutte le principali piattaforme: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PC (sia via Steam che Xbox Store su PC). Gli utenti possono immergersi nell'universo di Grandshelt, con la possibilità di giocare tutto il primo capitolo dell'avventura (circa 3-5 ore), e trasferire poi i salvataggi nella versione completa.



L'annuncio sottolinea che FINAL FANTASY RESONANCE, in uscita il 22 ottobre 2026, non è un semplice porting del materiale originale (il primo arco narrativo di FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS), ma un progetto ripensato in ogni aspetto, arricchito dai dettagli di una produzione degna delle console di ultima generazione. Questa avventura di Cristalli propone un sistema di combattimento strategico a turni rivisitato in chiave moderna, oltre al ritorno di elementi iconici come chocobo, esper e aeronavi. Non mancheranno inoltre celebri personaggi della serie FINAL FANTASY, come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce. Il tutto è presentato in una splendida grafica rétro in HD-2D che si spinge oltre i limiti della pixel art.



Il titolo promette di essere un vero e proprio omaggio ai capitoli storici e moderni della saga. L'estetica HD-2D fonde sapientemente sprite pixel art, effetti tridimensionali e illuminazione avanzata, generando un impatto visivo in grado di richiamare la nostalgia dei primi episodi e la fascinazione delle tecnologie contemporanee.



Le prenotazioni per FINAL FANTASY RESONANCE sono già aperte su tutte le piattaforme. Con una storia che coinvolge nuovi e vecchi protagonisti, accattivanti sistemi di gioco e una grafica dal forte impatto emotivo, il titolo si candida a essere uno degli appuntamenti più attesi del 2026 per gli appassionati di giochi di ruolo.