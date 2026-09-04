Accordo tra giganti per la mobilità a idrogeno: nasce l'ecosistema europeo

Per la prima volta in Europa, alcune tra le maggiori aziende del settore della mobilità, dei trasporti e dell'energia stanno unendo le forze per accelerare la diffusione di veicoli pesanti alimentati a idrogeno. In Germania prende forma un ecosistema completo, volto a integrare tutte le componenti necessarie per lo sviluppo dell'idrogeno entro il 2030, attraverso una filiera coordinata che coinvolge produttori, fornitori energetici e stakeholder politici.



Daimler Truck AG, Volvo Group, Toyota Motor Corporation, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility, MB Energy e altri grandi nomi del settore pianificano una collaborazione senza precedenti per favorire la mobilità a idrogeno. L'obiettivo condiviso è sviluppare nuovi veicoli, realizzare infrastrutture di rifornimento e garantire una fornitura stabile e competitiva di idrogeno.



La strategia prevede la diffusione di stazioni di rifornimento lungo i principali corridoi di traffico pesante europei, con una particolare attenzione all'implementazione di prezzi competitivi per il carburante alternativo. Questa sinergia rappresenta un passo cruciale verso la creazione di una soluzione pratica, completa e scalabile per il trasporto a zero emissioni su lunghe distanze.



Fornire un ecosistema completo di idrogeno che integri le soluzioni elettriche a batteria richiede sviluppi coordinati su tutta la catena del valore, con particolare attenzione alla commercializzazione di veicoli competitivi sul mercato, all'implementazione di infrastrutture di rifornimento strategicamente posizionate in linea con le esigenze dei clienti e alla garanzia di un accesso affidabile all'idrogeno con prezzi adeguati. Insieme, questi elementi possono creare le condizioni per un costo complessivo di gestione competitivo e posizionare l'idrogeno come una soluzione pratica e scalabile per il trasporto a zero emissioni.



Tutti i dettagli della collaborazione saranno resi noti il 15 settembre durante la conferenza stampa dell'IAA Transportation 2026 di Hannover. Questo importante annuncio sottolinea la determinazione condivisa per accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile, portando l'Europa in prima linea nello sviluppo dell'idrogeno per il mercato dei veicoli pesanti e promuovendo una catena del valore completamente integrata.