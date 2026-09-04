Hisense rivoluziona la casa intelligente: AI, connettività e design protagonisti a IFA 2026

Hisense ha presentato a IFA 2026 la sua nuova visione per la casa intelligente, puntando su intelligenza artificiale evoluta, connettività avanzata, design moderno ed elevata efficienza energetica. L'azienda ha mostrato un ecosistema integrato di soluzioni pensate per semplificare la vita quotidiana, offrendo esperienze più intuitive e personalizzate grazie all'uso dell'AI.

Tra le principali innovazioni spicca il concetto di Companion Living, che prende forma con V AIOS, la nuova evoluzione del sistema operativo VIDAA OS, e la AI Companion Suite. Queste tecnologie sono progettate per portare l'intelligenza artificiale in ogni ambiente della casa: dalla cucina alla gestione del bucato, fino al comfort degli spazi, alla qualità dell'aria e all'ottimizzazione dei consumi energetici. L'obiettivo è trasformare i dispositivi domestici in veri assistenti intelligenti in grado di comprendere il contesto, coordinare diverse tecnologie e semplificare le attività quotidiane.

Grande attenzione è stata riservata anche all'home entertainment. Hisense ha introdotto nuove tecnologie per TV RGB MiniLED, proiettori Laser e sistemi audio, offrendo immagini dai colori più realistici, comfort visivo migliorato e un'esperienza audiovisiva ancora più immersiva. Tra i prodotti di punta spiccano il TV RGB MiniLED 116UXS, il proiettore laser XR10, il Laser Cinema PX4 Pro, il Laser TV L9Q Pro e la soundbar UX1, che si è aggiudicata il riconoscimento Winner agli IFA Innovation Awards.

Le novità però non finiscono qui: il marchio ha portato innovazione anche nell'ambito degli elettrodomestici. Presentati nuovi prodotti per la cucina, come forni intelligenti, piani a induzione, lavastoviglie, sistemi di refrigerazione integrati e cantinette per il vino. La cura del bucato si rinnova con soluzioni come AI Laundry Station(tm), la 5i Heat Pump Washer Dryer, la piattaforma 7i con AI Laundry Companion e i sistemi modulari X-zone Master.

La visione di Hisense per la casa del futuro si focalizza su un'integrazione intelligente tra dispositivi, capace di rispondere in modo personalizzato alle esigenze degli utenti e di semplificare davvero la vita quotidiana.