Adidas presenta il sistema ClimaWarm: il futuro del pre-riscaldamento per gli sport invernali

Mentre gli atleti d’élite si preparano per l’evento clou del calendario degli sport invernali, adidas svela il nuovo SISTEMA CLIMAWARM, una tecnologia di pre-riscaldamento di ultima generazione progettata per garantire prestazioni ottimali anche nelle condizioni di freddo più estreme.

Composto da una giacca e pantaloni pre-riscaldamento, il sistema è pensato per essere indossato nei momenti che precedono la competizione, offrendo un supporto essenziale nel mantenimento della temperatura muscolare e della potenza prima delle gare. Uno degli obiettivi principali di questa innovazione è risolvere una delle sfide più impegnative degli sport invernali: preservare la reattività muscolare anche quando le temperature scendono sotto zero.

Il SISTEMA CLIMAWARM integra cuscinetti riscaldanti intelligenti Clim8® ultrasottili, posizionati strategicamente sui principali gruppi muscolari. Questi elementi contribuiscono a ridurre la dispersione di calore durante il riscaldamento e i periodi di attesa. Il sistema si adatta al movimento dell’atleta e alle condizioni ambientali con due modalità operative, Eco e Boost, fornendo calore mirato alle aree del corpo più sensibili al freddo. Inoltre, un meccanismo di sicurezza interno evita rischi di surriscaldamento.

Realizzati con un tessuto a basso ingombro e altamente performante, giacca e pantaloni offrono massima libertà di movimento, supportando scatti, spinte e partenze nella fase pre-gara. Il design è stato studiato per integrarsi perfettamente nelle routine d’élite, con l’indumento destinato a essere rimosso prima della linea di partenza.

La tecnologia nasce da una stretta collaborazione con programmi sportivi invernali di livello mondiale e si basa su un ampio feedback fornito dagli atleti di discipline come sci di fondo, bob e skeleton. L’obiettivo è fornire uno strumento in grado di conservare il calore generato durante il riscaldamento attivo e mantenerlo fino all’inizio della competizione, quando la potenza muscolare è più necessaria.

In questo contesto, Margherita Raccuglia, Director of Athlete Performance adidas, ha dichiarato: “Il SISTEMA CLIMAWARM è progettato per affrontare una sfida semplice, eppure complessa, per gli atleti che si trovano di fronte alla linea di partenza: mantenere la temperatura muscolare generata durante il riscaldamento attiva, anche al freddo. Sappiamo che è nel periodo pre-gara, nell’intervallo tra il riscaldamento attivo e l’inizio della competizione, che il calore si disperde, ma è anche il momento in cui il mantenimento della potenza muscolare è più necessaria. Supportato da test in diversi sport, il SISTEMA CLIMAWARM è stato ingegnerizzato per affrontare questo problema, assicurando agli atleti di mantenere una temperatura muscolare ottimale e massimizzare la potenza durante il periodo pre-gara.”

Con questa innovazione, adidas continua a confermare la propria leadership nel settore dell’abbigliamento sportivo, puntando su tecnologia, ricerca e ascolto delle esigenze degli atleti. L’azienda, con sede a Herzogenaurach in Germania, impiega oltre 62.000 persone in tutto il mondo e ha registrato un fatturato di 23,7 miliardi di euro nel 2024.

Il debutto ufficiale del SISTEMA CLIMAWARM è atteso questo mese durante l’evento simbolo degli sport invernali, segnando un nuovo traguardo nella sinergia tra innovazione e performance atletica.

