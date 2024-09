adidas riporta alla luce “Predator Mania”

Adidas continua a celebrare il suo 75º anniversario con la terza uscita della collezione “Made in Germany” per il 2024: le nuove adidas Predator Mania Black & Red. Questa edizione rende omaggio alla straordinaria tradizione artigianale del brand, fondendo l’iconico design della Predator Mania del 2002 con la tecnologia moderna per prestazioni eccezionali.

Le Predator Mania del 2002 sono universalmente considerate tra le migliori scarpe da calcio mai realizzate. Ora, nel 2024, adidas reinterpreta questo classico senza tempo mantenendo intatta l’estetica originale, ma migliorando le prestazioni grazie alla suola innovativa della Predator 24. Il risultato? Una scarpa che cattura l’essenza del passato con uno sguardo rivolto al futuro.

Un dettaglio che non passa inosservato è la linguetta pieghevole, fedele alla versione del 2002, su cui campeggia con orgoglio la scritta “Made in Germany”, sottolineando la qualità artigianale che ha contraddistinto adidas per 75 anni.

La nuova Predator Mania Black & Red è stata prodotta nello storico stabilimento adidas di Scheinfeld, vicino alla sede centrale del marchio a Herzogenaurach. Questo stabilimento, fondato da Adi Dassler nel 1959, ha una lunga storia nella creazione di scarpe performanti per alcuni dei più grandi atleti del mondo.

Il team di Scheinfeld è il cuore pulsante di adidas, e per celebrare questa maestria, il brand ha deciso di mettere al centro della campagna “Made in Germany” proprio i lavoratori che ogni giorno, con passione e precisione, realizzano scarpe che hanno fatto la storia del calcio.

Per il lancio delle Predator Mania Black & Red, adidas ha scelto di coinvolgere uno dei calciatori più iconici che ha indossato questa scarpa: Alessandro Del Piero. Il campione italiano ha riproposto la celebre posa del 2002, mordendo la punta di una Predator, regalando ai fan un momento di pura nostalgia.

La Limited Collection delle adidas Predator Mania Black & Red sarà disponibile dal 9 settembre al prezzo di 300 euro. Sarà acquistabile online sul sito ufficiale di adidas e in selezionati negozi e rivenditori autorizzati.