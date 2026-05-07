AI Music Contest: la giuria d'eccezione seleziona i talenti al Kappa FuturFestival 2026

La seconda edizione del Reply AI Music Contest promette di essere uno degli eventi più innovativi della scena musicale internazionale, puntando i riflettori sulla fusione tra creatività umana e intelligenza artificiale. Organizzato da Reply in collaborazione con il Kappa FuturFestival di Torino, il concorso chiama a raccolta artisti e creativi da tutto il mondo per esplorare nuove modalità di integrazione tra suono, immagine e tecnologie AI, con un obiettivo chiaro: valorizzare la trasformazione delle performance dal vivo.

La giuria di quest'anno è formata da alcune delle figure più autorevoli della scena artistica e musicale contemporanea: Agoria, il produttore e DJ francese noto per le sue sperimentazioni elettroniche; Max Cooper, compositore irlandese e innovatore multidisciplinare; Fleur Shore, una delle rappresentanti più apprezzate della nuova scena house britannica; la tedesca Tini Gessler, attiva sulla scena tech-house internazionale; Ali Demirel, visual e digital artist che porta spesso in scena elementi creativi nati dall'AI; Albi Scotti, DJ, giornalista e consulente musicale, volto iconico della club culture. Insieme a loro anche Oliver Bohl, Partner di Reply AI Studios, e Sarah Grimaldi, Executive Creative Director di Xister Reply e editor di Clanker Magazine.

Il tema dell'edizione 2026, Imaginatio Nova, invita i partecipanti a dare vita a una nuova era dell'immaginazione, dove la creatività umana si rinnova grazie all'incontro con la tecnologia. Gli artisti hanno tempo fino al 1° giugno 2026 per presentare i loro progetti tramite la piattaforma dedicata. Le opere saranno valutate dalla giuria secondo criteri di creatività, integrazione suono-immagine e potenziale espressivo durante i live act.

I finalisti avranno l'occasione di presentare le proprie creazioni sul prestigioso NOVA STAGE del Kappa FuturFestival, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 a Torino, dove verranno annunciati anche i vincitori. Oltre al riconoscimento per le performance più originali, la giuria assegnerà il Reply AI Studios Grand Prix, premio speciale che celebra l'eccellenza nell'innovazione applicata all'intelligenza artificiale.

L'iniziativa è parte delle Reply Challenges, programma che coinvolge quasi 250.000 partecipanti in tutto il mondo, pensato per promuovere nuovi modelli formativi e creativi e avvicinare le nuove generazioni alle tecnologie emergenti.

Il Kappa FuturFestival si conferma tra i più grandi festival open air di musica elettronica in Italia e tra i più apprezzati a livello internazionale. L'edizione 2026 ospiterà al Parco Dora di Torino oltre 120 artisti di fama mondiale, tra cui Peggy Gou, Skrillex, Diplo, Solomun e Amelie Lens, promettendo uno spettacolo di altissimo livello musicale e creativo.