Thierry Henry e Samsung rivoluzionano la visione del calcio con l'AI

L'evoluzione della tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui i tifosi vivono il calcio, avvicinando sempre di più l'esperienza di casa a quella dello stadio. Questo il filo conduttore dell'evento esclusivo "In Conversation with Thierry Henry", realizzato a Londra nell'ambito della campagna #WatchItOnASamsung, dove la leggenda del calcio si è confrontata con il giornalista Ben Jacobs su come il matchday moderno si giochi anche attraverso la qualità della visione.



Thierry Henry ha condiviso la sua prospettiva di ex calciatore, allenatore e analista, sottolineando l'importanza dei dettagli rapidi e decisivi che fanno la differenza in campo. Al livello più alto, il calcio è fatto di decisioni rapidissime, movimenti e lettura degli spazi: istanti in cui tutto può cambiare. Quando la qualità della visione non è adeguata, questi dettagli rischiano di perdersi. Per i tifosi, però, sono proprio questi elementi a creare emozione, tensione e coinvolgimento ha dichiarato la star francese.



Durante l'evento, media e creator hanno assistito a dimostrazioni live delle ultime innovazioni nei TV Samsung: dalla tecnologia di display Micro RGB, che garantisce resa cromatica e contrasto elevatissimi senza retroilluminazione tradizionale, ai maxi schermi OLED antiriflesso pensati per ambienti reali e condivisi.



I partecipanti hanno potuto constatare come definizione, nitidezza e coerenza dell'immagine restino elevate anche con luci ambientali e più spettatori, offrendo una visione immersiva dei movimenti di palla e dei giocatori. Tutto questo per permettere ai tifosi di non perdere mai i particolari cruciali che rendono unico ogni momento.



L'intelligenza artificiale è il vero motore silenzioso della nuova esperienza. Le funzioni AI Football Mode e AI Sound Controller Pro regolano automaticamente immagine e audio in base a ciò che accade in campo, mantenendo le emozioni chiare e riducendo le distrazioni.



Con Vision AI Companion, il TV interpreta contenuti, ambiente e preferenze dell'utente, superando il concetto di funzioni isolate e adattandosi alle esigenze reali dei tifosi in tempo reale: una direzione che riflette l'ambizione di offrire un'esperienza sempre più personale, fluida e coinvolgente.



Sebbene le modalità di fruizione del calcio cambino, alcuni valori restano centrali: atmosfera, condivisione e passione. L'evento londinese lo ha dimostrato anche fuori dalla sala dimostrativa, dove la convivialità tra ospiti e un menu ispirato al matchday hanno ribadito il ruolo insostituibile del calcio come veicolo di emozioni e connessioni.



Le immagini più nitide, il suono più coinvolgente e la tecnologia che si adatta in tempo reale puntano a un unico obiettivo: trasmettere ai tifosi tutta l'adrenalina e la magia della partita, dall'inizio al fischio finale e oltre.