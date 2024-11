Alfa Romeo 33 Stradale: prestazioni estreme testate a Nardò

Alfa Romeo si prepara a consegnare il primo esemplare della nuova 33 Stradale, e i risultati dei recenti test dinamici evidenziano un prodotto che punta a ridefinire il concetto di supercar. I collaudi, condotti presso i rinomati circuiti di Nardò e Balocco, dimostrano una combinazione vincente di design, tecnologia avanzata e prestazioni senza compromessi.

Presso il celebre Nardò Technical Center (NTC), nel cuore del Salento, il team di ingegneri Alfa Romeo ha sottoposto il prototipo 00 della 33 Stradale a test estremi ad alta velocità. Questa struttura, considerata tra i più avanzati centri di collaudo al mondo, ospita il famoso Nardò Ring, un circuito circolare unico con un diametro di 4 km e una lunghezza di 12,6 km. Grazie al suo profilo parabolico, il circuito consente ai collaudatori di simulare un rettilineo infinito, perfetto per valutare prestazioni estreme. Proprio su questa pista, la 33 Stradale ha confermato l’obiettivo di velocità massima di 333 km/h, accompagnato da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Durante i test, gli ingegneri hanno monitorato e convalidato parametri fondamentali come aerodinamica, raffreddamento, insonorizzazione dell’abitacolo e gestione delle alte temperature. Questi risultati sono stati resi possibili grazie a un motore V6 biturbo da 3.0 litri, capace di erogare oltre 620 CV, abbinato a un cambio DCT a 8 velocità e a un differenziale elettronico a slittamento limitato. Ogni linea del design scultoreo della vettura è stata studiata per massimizzare le prestazioni aerodinamiche, esaltando il carattere sportivo del modello.

Prima dei collaudi ad alta velocità a Nardò, la 33 Stradale è stata testata presso l’iconico Proving Ground di Balocco, una struttura che dal 1962 è il cuore dello sviluppo delle vetture Alfa Romeo più performanti. Qui, l’attenzione si è concentrata sul bilanciamento dinamico, sul sistema frenante e sulla maneggevolezza complessiva. La precisione del sistema sterzante, la risposta dell’impianto frenante e la configurazione del telaio in alluminio e fibra di carbonio sono stati messi alla prova in una serie di simulazioni che hanno confermato l’eccellenza tecnica della vettura.

Concepita per offrire la massima connessione tra uomo e macchina, la 33 Stradale propone due modalità di guida. Strada, attiva all’avviamento, garantisce comfort e fluidità, con sospensioni morbide e una potenza erogata in modo regolare. In modalità Pista, invece, ogni aspetto della vettura si trasforma per regalare un’esperienza di guida adrenalinica: la potenza è massimizzata, le sospensioni diventano rigide e il cambio risponde con una rapidità estrema. In questa configurazione, la funzione di Partenza Veloce, attivabile tramite il tasto “Quadrifoglio”, consente accelerazioni fulminee ottimizzando la trazione e minimizzando lo slittamento delle ruote.

Nel corso delle prove a Balocco, i collaudatori hanno inoltre testato la vettura disattivando il controllo della trazione (ESC OFF), portandola alla velocità massima in piena sicurezza. Il risultato è stato sorprendente: la 33 Stradale riesce a combinare prestazioni da supercar con una facilità di guida inaspettata, anche per chi non è un pilota professionista. A completare questa esperienza sensoriale c’è il suono unico del motore V6 biturbo, una vera “sinfonia meccanica” capace di emozionare a ogni accelerazione.

La tecnologia innovativa della vettura si estende anche al sistema frenante. Grazie agli avanzati freni carbon-ceramici Brembo e al sistema Alfa Romeo Brake-By-Wire, la 33 Stradale riesce a frenare da 100 km/h a 0 in meno di 33 metri, garantendo controllo e stabilità in ogni condizione. La configurazione delle sospensioni, a doppio braccio con ammortizzatori attivi, assicura una combinazione perfetta tra comfort e prestazioni, mentre lo sterzo semi-virtuale offre una precisione di guida ai massimi livelli.

Con la prima consegna prevista a dicembre, Alfa Romeo celebra un nuovo traguardo nella sua storia, confermando la sua eccellenza nel panorama automobilistico globale. La 33 Stradale non è solo una vettura: è l’essenza stessa della passione italiana per la velocità, il design e l’innovazione.