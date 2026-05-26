Mercedes-Benz e ACI-SARA Vallelunga portano la sicurezza stradale tra i banchi di scuola

Promuovere la sicurezza e la responsabilità al volante tra i più giovani è l'obiettivo dell'iniziativa che ha visto protagonisti quaranta neopatentati, invitati da Mercedes-Benz Italia e dal Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga, in sinergia con la Questura di Roma.

Procede così una storica partnership, giunta al sesto anno, tra la Casa della Stella e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Lainate. L'evento ha coinvolto gli studenti dell'istituto tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi e dell'IPSEOA Tor Carbone, entrambi del territorio laziale, offrendo loro una giornata dedicata a promuovere la cultura della sicurezza stradale e il corretto comportamento durante la guida.

La giornata si è aperta con gli interventi del Questore di Roma, Roberto Massucci, del Presidente di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, e di Giuseppe Zagami, Presidente ACI Vallelunga. I ragazzi hanno così potuto ascoltare testimonianze autorevoli sulle responsabilità e i rischi che implica guidare, con l'obiettivo di sensibilizzarli sin dai primi passi della loro esperienza su strada.

L'impegno nella formazione dei giovani automobilisti si conferma centrale per Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA, che da anni collaborano per diffondere un approccio consapevole e preventivo alla guida, contribuendo a rendere le nostre strade più sicure. Coinvolgere gli studenti direttamente, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con professionisti e istituzioni, rappresenta un tassello fondamentale nella battaglia contro gli incidenti, spesso provocati ancora oggi da imprudenza e inesperienza.

L'iniziativa, svolta nel cuore della regione Lazio, rinnova l'attenzione delle grandi case automobilistiche e delle istituzioni verso le nuove generazioni, creando comunità più attente, consapevoli e preparate ad affrontare la strada con responsabilità.