Francesco De Gregori porta in tour le sue canzoni meno conosciute con Nevergreen

Francesco De Gregori torna sotto i riflettori con un progetto unico: Nevergreen (Perfette sconosciute), dedicato alle sue canzoni meno conosciute. Dopo il successo della residenza al Teatro Out Off di Milano nel 2024, con venti concerti sold out in un mese, il cantautore prosegue il suo viaggio attraverso i brani rimasti nascosti ai riflettori dei grandi classici.

Il racconto di questa esperienza arriva ora anche in televisione: il 4 giugno, in prima serata su Rai 3, andrà in onda Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm di Stefano Pistolini già presentato alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e distribuito nei cinema italiani. Un film che si immerge tra le note delle perfette sconosciute di De Gregori, tra emozioni, incontri sul palco e la magia di un repertorio riscoperto, lontano dalla logica dei grandi successi. Non l'ennesimo biopic celebrativo, non un rituale film-concerto, piuttosto un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei.

Il 16 ottobre sarà la volta dell'album live Nevergreen (Perfette sconosciute), registrato proprio durante la residenza milanese e disponibile in digitale, CD e doppio vinile. Un disco pensato per restituire tutta l'intensità emozionale e il calore dei concerti, centrato sull'ascolto profondo e la vicinanza emotiva tra palco e platea. Il pre-order dell'album è aperto da oggi, permettendo ai fan di assicurarsi una copia di questa edizione speciale.

A grande richiesta, De Gregori porta ancora in scena una nuova serie di concerti intimi in autunno, a Roma e Milano. Dal 27 ottobre, quindici date al Teatro Sala Umberto di Roma, e dal 25 novembre una residenza al Teatro Out Off di Milano con venti appuntamenti, alcuni appena annunciati. Ogni concerto sarà unico e riservato a pochi spettatori, con una scaletta ogni sera diversa che darà spazio ai brani meno noti e alle storie nascoste nel repertorio del cantautore.

Ad affiancare Francesco De Gregori sarà la sua storica band: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni), oltre alle coriste Francesca La Colla e Cristina Greco. Non mancheranno ospiti speciali, come Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero, già presenti nell'esperienza al Out Off.

I biglietti per le nuove date sono in vendita dalle ore 18 del 26 maggio su Ticketone. Questi eventi sono un'occasione rara per vivere la musica di De Gregori in un ambiente raccolto e suggestivo, in cui emozioni e dialogo tra artista e pubblico conquistano il ruolo di protagonisti.

La scaletta degli spettacoli permetterà di scoprire capolavori nascosti, vere e proprie gemme lasciate in disparte nei grandi tour, confermando ancora una volta la profondità autorale e la ricchezza del repertorio del cantautore romano.