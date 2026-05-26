Yamaha diventa Official Mobility Partner di NovaraJazz: scooter, ritmo e libertà

Yamaha Motor rafforza il suo legame con il territorio novarese e con il mondo della cultura urbana diventando Official Mobility Partner della 23esima edizione di NovaraJazz Festival. Una partnership che va oltre il semplice supporto logistico e trasforma la mobilità in un elemento vivo dell’esperienza festivaliera, dove movimento, ritmo, energia e libertà diventano linguaggi condivisi tra strada e palcoscenico.

NovaraJazz da ventitré anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, portando il jazz fuori dai contesti tradizionali per renderlo un’esperienza diffusa in tutta la città. Luoghi inattesi, prospettive nuove e un invito costante a lasciarsi guidare dal ritmo trasformano Novara in una grande partitura urbana. In questo contesto ideale, Yamaha Motor porta la propria visione di mobilità intelligente, dinamica ed emozionale, capace di accompagnare i cittadini e i visitatori con la stessa carica adrenalinica della musica jazz.

Per Yamaha la mobilità non è un semplice mezzo di trasporto, ma parte integrante del racconto culturale. Seguire gli appuntamenti del festival, spostarsi agilmente tra i diversi scenari della città e scoprire angoli nascosti diventa così un’esperienza fluida e coinvolgente, perfettamente in linea con lo spirito di libertà e improvvisazione che caratterizza il jazz.

A incarnare concretamente questa collaborazione è la flotta di scooter NMAX 125 della gamma sport-urban messa a disposizione durante il festival. Questo modello 125cc con trasmissione automatica è stato progettato per interpretare perfettamente la vita cittadina, combinando agilità, stile e comfort quotidiano.

Il NMAX 125 si distingue per consumi contenuti, facilità di guida e una posizione di guida ergonomica, ideale per muoversi senza stress nel traffico urbano. Tra le dotazioni più apprezzate spiccano il cruscotto LCD con funzioni di connettività e la pratica presa USB-C per ricaricare i dispositivi sempre connessi, un dettaglio prezioso per chi vive la città in modo dinamico e contemporaneo.

La collaborazione con NovaraJazz viene ulteriormente rafforzata dalla presenza capillare di Yamaha sul territorio grazie alla rete di Concessionarie Ufficiali. A Novara, Top Moto rappresenta il partner ideale per tutti gli appassionati e i curiosi che vogliono conoscere da vicino l’intera gamma di scooter e moto Yamaha. Presso la concessionaria è possibile ricevere consulenza personalizzata, assistenza qualificata e tutte le informazioni sui modelli più adatti alle esigenze di mobilità urbana.

Questa partnership tra Yamaha Motor e NovaraJazz Festival nasce dall’incontro tra due forme di sperimentazione: quella artistica del jazz e quella tecnologica ed emozionale della mobilità contemporanea. Un connubio che dimostra come cultura e movimento possano dialogare perfettamente quando l’obiettivo è vivere la città in modo più libero, connesso e autentico.

Con questa collaborazione, Yamaha Motor conferma il proprio impegno nel valorizzare esperienze urbane che uniscono performance, estetica e dinamismo, rendendo ogni spostamento parte di un’esperienza più grande e coinvolgente. Un invito a salire in sella e lasciarsi trasportare dal ritmo della città e della musica.