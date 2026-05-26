Mazda CX-6e: nuovi interni elettrici tra minimalismo e tradizione giapponese

Mazda CX-6e ridefinisce gli interni delle auto elettriche con design minimalista, materiali sostenibili e l'eleganza della tradizione giapponese. Novità per comfort e tecnologia.

La Mazda CX-6e propone una nuova visione del comfort a bordo, unendo la tecnologia della piattaforma 100% elettrica alla tradizionale attenzione all'artigianalità e ai principi dell'estetica giapponese. Il brand ha progettato gli interni della CX-6e pensando all'utilizzo quotidiano, selezionando materiali gradevoli al tatto e resistenti nel tempo.

Superfici e finiture sono state scelte con cura per garantire precisione costruttiva e durata, con grande attenzione alla sostenibilità. L'ambiente della CX-6e si ispira al concetto giapponese del Ma, che valorizza equilibrio, armonia e gestione sapiente dello spazio. Ne risulta un abitacolo essenziale e ordinato, pensato per trasmettere calma e ampiezza, dove la plancia orizzontale e la firma luminosa integrata accentuano la sensazione di spaziosità. Il tetto panoramico attraversa tutta la lunghezza dell'auto, offrendo un'incredibile luminosità e aumentando la percezione di apertura.

Un aspetto centrale è la volontà di rendere l'abitacolo autenticamente Mazda, anche nell'era dell'elettrificazione. Come afferma Jo Stenuit, Responsabile del Design di Mazda Motor Europe: Con la Mazda CX‑6e, la nostra ambizione era quella di creare un abitacolo che trasmettesse una sensazione di passione e di profonda umanità, anche nel contesto dell'elettrificazione. Abbiamo esplorato proporzioni audaci e superfici pulite e scultoree per esprimere innovazione, integrando con cura materiali e dettagli che invitano al tatto e all'interazione. Il risultato è un abitacolo moderno e all'avanguardia, ma al contempo calmo, accogliente e inconfondibilmente Mazda.

Lo sviluppo degli interni è avvenuto anche grazie al coinvolgimento del centro di design europeo. Comandi e display sono stati disposti in modo intuitivo per ridurre le distrazioni e favorire una guida naturale. Il layout essenziale migliora la vivibilità sia nei posti anteriori che posteriori, rendendo l'auto adatta sia all'uso quotidiano che ai lunghi viaggi.

Filip Boshevski, Lead Interior Designer di Mazda Motor Europe, dichiara: La piattaforma elettrica ci ha offerto l'opportunità di ripensare completamente gli interni. Ci siamo concentrati su spazio, semplicità e intuitività d'uso, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle aspettative dei clienti europei.

Anche la palette di colori degli interni rispecchia la filosofia giapponese di armonia ed equilibrio. I clienti potranno scegliere tra Maztex beige caldo (Takumi), Maztex nero (Takumi) e Maztex bicolore ametista e bianco (Takumi Plus), un materiale vegan resistente, raffinato e pensato per il massimo comfort. Alena Gersonde, Senior Designer Colour & Material Design di Mazda Motor Europe, spiega: Ci siamo concentrati sulla creazione di combinazioni cromatiche equilibrate e senza tempo. Coordinando con attenzione toni, texture e illuminazione, abbiamo cercato di progettare un abitacolo capace di favorire il relax e il benessere, esprimendo in modo discreto l'eredità giapponese di Mazda in un contesto contemporaneo. La nostra principale fonte di ispirazione per il contrasto cromatico è stata l'arte giapponese, in particolare le opere di Hiroshi Senju, che hanno guidato la nostra esplorazione del colore.

La Mazda CX-6e dimostra che è possibile integrare tecnologia, funzionalità e design in un ambiente coerente, raffinato e profondamente radicato nella cultura nipponica, offrendo un'esperienza di guida moderna e rilassante.