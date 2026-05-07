Alfa Romeo Junior si evolve: gamma arricchita e tecnologia di serie dal 2026

La gamma Alfa Romeo Junior si rinnova profondamente, diventando ancora più ricca e tecnologica grazie a numerose dotazioni di serie che prima erano disponibili solo come optional a pagamento. Le versioni principali, Sprint e Ti, ora offrono di serie equipaggiamenti all'avanguardia come il volante in pelle con palette del cambio integrate (nelle versioni ibride), Adaptive Cruise Control, wireless charger, Keyless Entry, retrocamera a 180 gradi e sensori di parcheggio a 360 gradi. Completano il pacchetto gli specchi retrovisori elettrici riscaldati e il Blind Spot Monitoring. L'allestimento Ti mantiene inoltre le sue caratteristiche distintive, come il body kit nero lucido e l'ambient lighting, mentre la serie speciale Sport Speciale eredita la tecnologia dei modelli top di gamma, conservando gli interni specifici in Alcantara.



La nuova offerta trasversale coinvolge sia le versioni ibride Q4 che quelle elettriche, lasciando la massima libertà di scelta ai clienti. Questo aggiornamento di gamma rende la Junior ancora più competitiva, rinnovando anche l'offerta promozionale: la versione Sprint, arricchita dalle nuove dotazioni, è ora disponibile a partire da 159 euro al mese tramite finanziamento dedicato, con condizioni speciali fino al 31 maggio 2026 per chi permuta il proprio veicolo. L'iniziativa si rivolge a tutti coloro che cercano una vettura sportiva, compatta e dallo stile fortemente italiano, ribadendo il ruolo della Junior come porta d'ingresso al mondo del Biscione.



In parallelo al lancio della gamma aggiornata, continua la collaborazione tra Alfa Romeo e l'attore Pedro Alonso, volto noto a livello internazionale e protagonista della nuova campagna pubblicitaria dedicata alla Junior. Dal 10 maggio è on air "Interrogatorio", terzo e ultimo episodio della trilogia di spot dove l'attore spagnolo è messo a confronto con la verità delle emozioni che solo Alfa Romeo sa suscitare.



La Junior si conferma così come uno dei modelli premium più venduti del segmento, anche grazie alla gamma più completa della categoria e a un'offerta di motorizzazioni che va dal 100% elettrico alle ibride a due o quattro ruote motrici. Il tutto abbinato ora alle più avanzate tecnologie di bordo, rendendo ancora più accessibile lo stile e la sportività tipici del marchio.



