Da oggi i Rolling Stones tornano sul mercato con Foreign Tongues, Loose Lips, versione espansa del loro ultimo lavoro in studio. La pubblicazione, firmata Polydor e Universal Music, è acquistabile sia in formato fisico sia in digitale e porta con sé cinque brani nati durante le sessioni creative del disco.

Il progetto nasce per offrire agli appassionati uno sguardo nuovo sul processo che ha portato alla realizzazione di Foreign Tongues, album uscito il 10 luglio 2026 per Polydor Records e subito balzato in vetta alle classifiche di quattordici paesi. Il lavoro è stato accolto con grande favore dalla critica britannica, con il Times che lo ha descritto come il punto più alto della carriera della band e il Telegraph che gli ha riconosciuto il massimo dei voti, lodandone vitalità, ironia e gioia.

L'uscita coincide con tre candidature ai GRAMMY Awards 2027: Miglior album rock per Foreign Tongues, Miglior performance rock e Miglior canzone rock con In The Stars. La premiazione si svolgerà domenica 7 febbraio 2027 a Los Angeles. Il nuovo progetto arriva meno di tre anni dopo Hackney Diamonds, disco premiato con un Grammy e certificato di platino in numerosi mercati internazionali.

Cinque brani inediti compongono la raccolta: Where There's A Will, Who You Callin' Crazy, Human Tide, Bad Luck Hideaway e She Still Comes Around. Nel brano Who You Callin' Crazy compare il sassofonista jazz Courtney Pine, mentre Bad Luck Hideaway è un duetto vocale fra Mick Jagger e Keith Richards accompagnato dalla batteria di Charlie Watts. Nel complesso il materiale fotografa l'intesa di lunga data tra i membri del gruppo e la voglia di incidere nuova musica, senza perdere il sound che la contraddistingue da oltre sei decenni.

L'edizione in vinile prevede un LP stampato su vinile rosso pesante con i cinque brani, con il lato A che ospita Where There's A Will e Who You Callin' Crazy e il lato B che comprende Human Tide, Bad Luck Hideaway e She Still Comes Around. Il disco è racchiuso in una copertina singola opaca con dettagli lucidi e un'apertura circolare sul fronte, mentre nella confezione trova posto anche il CD dell'album originale in custodia di cartoncino.

L'edizione deluxe in doppio CD offre sul primo disco Foreign Tongues nella versione integrale da 14 brani, ovvero Rough and Twisted, In The Stars, Jealous Lover, Mr. Charm, Divine Intervention, Ringing Hollow, Never Wanna Lose You, Hit Me In The Head, You Know I'm No Good, Some Of Us, Covered In You, Side Effects, Back In Your Life e Beautiful Delilah. Il secondo disco raccoglie le cinque registrazioni inedite. La confezione è un digisleeve a sei pannelli con dettagli in lamina dorata e comprende un booklet di 16 pagine.

Da oggi la raccolta è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, nelle configurazioni descritte.