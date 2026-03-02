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Marco Girelli - Presidente e Amministratore Delegato di Alphabet Italia

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Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondo

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Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, compie un passo decisivo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85/100, un risultato che colloca l’azienda nel top 5% delle imprese valutate a livello globale negli ultimi 12 mesi.

Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo nel panorama internazionale della sostenibilità aziendale, che certifica l’impegno concreto della società nel promuovere un modello di business responsabile, trasparente e orientato al lungo periodo. Dopo aver ottenuto in precedenza la medaglia d’argento, Alphabet Italia raggiunge ora il livello Gold grazie a un miglioramento significativo in tutti i 21 criteri di sostenibilità analizzati dalla piattaforma EcoVadis.

La valutazione EcoVadis rappresenta oggi uno degli standard più autorevoli per misurare la sostenibilità delle imprese. Il sistema si basa su quattro pilastri fondamentali: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili, elementi che permettono di analizzare in modo approfondito la capacità delle organizzazioni di integrare politiche ESG nei propri processi operativi, nella governance e nella gestione della filiera.

In questo contesto, Alphabet Italia ha rafforzato in modo significativo politiche interne, procedure operative e sistemi di controllo, dimostrando come la sostenibilità possa diventare un elemento strutturale della strategia aziendale. Il percorso intrapreso dalla società evidenzia una crescita trasversale che coinvolge sia la gestione dell’impatto ambientale sia la valorizzazione delle persone, senza trascurare il rafforzamento delle pratiche etiche e l’attenzione verso una catena di fornitura sempre più sostenibile.

Il risultato raggiunto testimonia non solo un progresso organizzativo, ma anche una vera evoluzione culturale all’interno dell’azienda. L’attenzione verso la responsabilità sociale e ambientale si traduce infatti in un approccio integrato che mira a coniugare performance economica, innovazione e sostenibilità.

«Il conseguimento della Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85/100 è per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Marco Girelli, Presidente e Amministratore Delegato di Alphabet Italia. «Questo riconoscimento premia un percorso costruito nel tempo e conferma la solidità della nostra strategia ESG. Desidero ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi che, grazie a un eccellente lavoro di squadra, hanno reso possibile questo successo. È la dimostrazione che la sostenibilità non è un obiettivo isolato, ma un impegno condiviso che guida ogni nostra scelta».

Con questa nuova certificazione, Alphabet Italia consolida il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità aziendale sostenibile, rafforzando il posizionamento nel settore del noleggio a lungo termine e dei servizi di fleet management. L’azienda conferma così la volontà di contribuire in modo concreto alla trasformazione sostenibile della mobilità, generando valore non solo per i clienti e i partner, ma anche per l’intero sistema economico e per la collettività.

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