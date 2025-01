Alpine diventa main partner di Prima Pramac Yamaha MotoGP per il 2025

Il legame tra Prima Pramac Yamaha MotoGP e Alpine rappresenta molto più di una semplice collaborazione sportiva. Si tratta di una sinergia basata su valori condivisi come l’eccellenza, l’innovazione e la ricerca continua di nuove frontiere nel motorsport. Entrambi i marchi, protagonisti indiscussi nei rispettivi ambiti, puntano a ridefinire il successo attraverso tecnologie avanzate e performance di altissimo livello, spaziando dalla MotoGP alla Formula 1, fino al Campionato Mondiale di Endurance (WEC).

Alpine, storica casa automobilistica francese fondata nel 1955 da Jean Rédélé, affonda le sue radici nella passione per le competizioni. Oggi, è tra i protagonisti di spicco della Formula 1 e del WEC, e ora amplia i propri orizzonti unendosi a Prima Pramac Yamaha MotoGP. Questa nuova partnership rappresenta un’alleanza strategica e inedita nel mondo della MotoGP, confermando il costante impegno di entrambi i marchi verso l’innovazione e la professionalità.

Per Prima Pramac Yamaha MotoGP, questa collaborazione consolida il suo status di team ambizioso e sempre all’avanguardia. Negli anni, il team si è affermato come uno dei protagonisti più competitivi della MotoGP, distinguendosi per visione e determinazione. L’inclusione di Alpine nel progetto non solo aggiunge un ulteriore livello di prestigio, ma sottolinea anche la fiducia e il supporto che il team continua a ricevere da partner di rilievo internazionale.

L’inizio di questa nuova era sarà celebrato con un evento esclusivo. La presentazione ufficiale di Prima Pramac Yamaha MotoGP avrà luogo il 31 gennaio alle 19.45 ora locale (11.45 CET) presso il prestigioso W Hotel di Kuala Lumpur, in Malesia. Per gli appassionati di tutto il mondo, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito ufficiale del team e sul profilo Instagram ufficiale (@pramacracing).

Questo evento non sarà soltanto un’occasione per svelare le nuove ambizioni del team, ma rappresenterà anche un momento simbolico per celebrare l’innovazione che guiderà Prima Pramac Yamaha MotoGP verso un futuro ricco di sfide e successi. Grazie alla consolidata partnership con Yamaha e al supporto entusiasmante di Alpine, il team si prepara a lasciare un segno indelebile nel campionato di MotoGP.