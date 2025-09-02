Alpine presenta la nuova A110 GTS Gentle Mates: un’esclusiva livrea ispirata agli Esport

Alpine rafforza il legame con il mondo degli Esport presentando una versione esclusiva della sua iconica A110 GTS, frutto della collaborazione con Gentle Mates, il club francese fondato dai creators Squeezie, Gotaga e Brawks. La speciale livrea prende ispirazione dall’universo videoludico di Rocket League, dove il team ha conquistato notorietà internazionale.

La nuova A110 GTS Gentle Mates si distingue per il colore rosa, simbolo del team e scelto per celebrare la vittoria al Major di Rocket League nel 2024. Il design fonde tradizione e innovazione:

Linea tricolore dal cofano al tetto in omaggio alle livree storiche Alpine.

La scritta Gentle sul cofano e la fusione del logo A di Alpine con Mates sul tetto.

Sul lato destro spicca la M8 dentro tre cuori, dedicata ai tre giocatori fondatori, affiancata dal celebre pegaso Gentle Mates .

Sul parafango posteriore compare il badge World Series Championship, a testimoniare l’edizione speciale.

La collaborazione, avviata nel 2024, conferma l’impegno di Alpine nel mondo digitale e negli Esport internazionali. La casa automobilistica sarà al fianco dei Gentle Mates durante eventi chiave come il Campionato Mondiale di Fortnite a settembre a Lione e il prestigioso GP Explorer 3, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 a Le Mans.

In questa occasione, il pubblico potrà ammirare da vicino la livrea esclusiva presso lo stand Gentle Mates. Alla gara, la scuderia Lofi Girl Gentle Mates schiererà i piloti Gotaga e Nikof, mentre Alpine porterà in pista un equipaggio tutto al femminile con le content creators Ana e Kaatsup.

«Questa livrea rappresenta un ponte tra il mondo digitale e quello automobilistico, sostenendo al tempo stesso la crescita degli Esport in Francia», ha dichiarato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine. «Ospitare due competizioni di rilievo internazionale in Francia contribuirà a valorizzare un settore in forte espansione e al centro della nostra strategia di sviluppo».