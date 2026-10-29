Natale hi-tech 2026: le idee regalo smart firmate Celly per tutta la famiglia

Il Natale 2026 si tinge di tecnologia con una selezione di idee regalo firmate Celly, dedicate a chi cerca accessori pratici e innovativi per smartphone, tablet e laptop. La nuova collezione propone soluzioni pensate per accompagnare grandi e piccoli nelle sfide di ogni giorno, rendendo le attività quotidiane più semplici e piacevoli.

Tra le novità spiccano gli auricolari True Wireless con intelligenza artificiale integrata, ideali per chi lavora in ambienti internazionali o viaggia spesso. Questi auricolari, infatti, permettono di tradurre conversazioni face to face in tempo reale, facilitando il dialogo tra persone che parlano lingue diverse. La traduzione simultanea è disponibile anche durante chiamate e riunioni, e le funzioni AI sono in grado di generare riassunti durante meeting di lavoro o presentazioni. Il display LED consente inoltre di monitorare la batteria residua in qualsiasi momento. Prezzo consigliato: 39,99 euro.

Per chi vuole ottimizzare la postazione di lavoro o il comodino, la lampada LED pieghevole con ricarica wireless unisce illuminazione regolabile e supporto di ricarica rapida per lo smartphone fino a 15W. Il design minimal e regolabile aiuta a mantenere ordine, mentre la batteria garantisce fino a 12 ore di autonomia. Tre temperature colore selezionabili permettono di adattare la luce a ogni esigenza. Prezzo consigliato: 39,99 euro.

Non manca la sveglia multifunzione con speaker integrato, un oggetto dal design moderno che combina le funzioni di orologio, caricatore wireless fino a 15W e doppio speaker da 5W. L'illuminazione RGB aggiunge un tocco di colore e personalità, rendendo questa sveglia una soluzione versatile e adatta a qualunque ambiente. Prezzo consigliato: 49,99 euro.

Per chi ama la tecnologia e vuole monitorare i propri dispositivi, il caricabatteria a muro con display a colori da 0,85 pollici è il pensiero ideale. Uno schermo permette di visualizzare in tempo reale il dispositivo collegato, la potenza erogata e lo stato della batteria. Grazie alla tecnologia USB-C Power Delivery da 45W, è compatibile con iPhone (dalla serie 15), smartphone Android, tablet e altri dispositivi. Prezzo consigliato: 39,99 euro.

Anche i più piccoli trovano il regalo perfetto con le cuffie wireless da personalizzare. Colorate e sicure grazie al limite di volume fissato a 85 dB, sono facilmente adattabili ai gusti dei bambini grazie ai badge magnetici intercambiabili. La connessione Bluetooth e l'autonomia garantiscono praticità in viaggio o a casa, mentre il microfono integrato consente di comunicare agevolmente durante chiamate o momenti di gioco. Prezzo consigliato: 19,99 euro.

Il Natale è il momento dell'anno in cui anche gli oggetti di uso quotidiano possono trasformarsi in idee regalo preziose, capaci di rendere più semplici le attività di ogni giorno di chi le riceve. Celly punta su accessori dal design essenziale ma ricchi di personalità, pensati per rispondere alle esigenze diverse della vita quotidiana e regalare praticità e innovazione.