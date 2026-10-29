Nikon presenta il nuovo NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S: innovazione per la fotografia sportiva

Nikon annuncia un'importante innovazione per la fotografia sportiva e d'azione, presentando il nuovo NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S, il primo teleobiettivo zoom al mondo dotato di apertura costante f/2.8 e di un moltiplicatore di focale 1.4x integrato.



Questa nuova ottica, appartenente alla prestigiosa linea S, è pensata per rispondere alle esigenze dei fotografi professionisti specializzati in sport e azione. Il NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S offre prestazioni ottiche di altissimo livello, comparabili a quelle di un obiettivo a focale fissa anche con il moltiplicatore attivo.



Grazie al moltiplicatore integrato, la gamma degli angoli di campo si estende da 120-300mm fino a 168-420mm, con la possibilità di arrivare a ben 630mm utilizzando la modalità crop DX. Questo permette ai fotografi di catturare anche i momenti più distanti con una qualità d'immagine eccellente.



Rispetto al precedente modello con attacco F-Mount, il nuovo obiettivo Z offre un notevole miglioramento in termini di reattività e agilità. Il sistema autofocus Silky Swift garantisce un tracking rapido e silenzioso, mentre il nuovo algoritmo di controllo è pensato per supportare le più alte velocità di scatto continuo.



Con queste caratteristiche, il NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S si posiziona come una soluzione ideale per chi lavora in ambiti dove la velocità e la precisione sono fondamentali. Nikon punta così a consolidare la sua presenza tra i professionisti che cercano performance elevate e affidabilità sul campo.