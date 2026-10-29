Cooler Master presenta le edizioni Gold di MasterFrame 400 Mesh e MasterLiquid Atmos II Pro

Cooler Master amplia la sua linea di prodotti premium presentando due nuove edizioni limitate: MasterFrame 400 Mesh Gold e MasterLiquid Atmos II Pro Gold. Queste novità, che uniscono ingegneria termica avanzata e un design esclusivo con dettagli dorati, si rivolgono a chi desidera combinare prestazioni di alto livello ed estetica unica nei propri sistemi desktop.

Il MasterFrame 400 Mesh Gold si distingue per il suo telaio esagonale dorato e la griglia frontale tridimensionale, abbinati a un pannello laterale in vetro temperato che lascia intravedere i componenti interni. Un elemento distintivo è la ventola posteriore in alluminio da 140 mm, verniciata anch'essa color oro. Il case supporta configurazioni flessibili grazie ai bracket riposizionabili e alle due possibili orientazioni, consentendo l'adattamento a schede madri Micro-ATX e Mini-ITX e a schede grafiche fino a 390 mm. Non mancano il supporto per nove ventole e radiatori fino a 360 mm oppure alimentatori ATX e SFX. Il risultato è un case dallo stile architettonico e completamente personalizzabile.

Il sistema di raffreddamento a liquido MasterLiquid Atmos II Pro Gold abbina la nuova pompa G9B V2 a doppia camera con tre ventole MasterFan A120 completamente in alluminio, tutte dorate per una coerenza stilistica con il case. Il dissipatore utilizza una piastra fredda in rame e una pompa dal profilo ribassato per garantire circolazione efficiente e silenziosa. Le cover magnetiche intercambiabili permettono di alternare tra una copertura 3D Mesh Gold, una versione metallica e una particolare soluzione con ventola VRM, offrendo così massima flessibilità estetica e funzionale. Compatibile con i più recenti socket Intel e AMD (LGA 1851, LGA 1700, AM5, AM4), vanta una garanzia di sei anni.

Entrambi i prodotti saranno disponibili tramite META PCs come sistemi completi, mentre il dissipatore Atmos II Pro Gold potrà essere acquistato anche separatamente dal sito ufficiale Cooler Master. Il prezzo di lancio del sistema di raffreddamento è fissato a 199,99 dollari, mentre la spedizione dei MasterFrame 400 Mesh Gold preordinati partirà da metà novembre.



