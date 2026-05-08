Huawei lancia nuovi dispositivi smart: benessere e produttività al centro

Huawei presenta nuovi dispositivi wearable e il tablet ultrasottile MatePad Pro Max, puntando su benessere, fitness avanzato e produttività per tutti.

Huawei ha svelato durante l'evento globale di Bangkok la sua nuova gamma di dispositivi, pensati per consentire agli utenti di migliorare la propria vita e di esprimere se stessi con semplicità.

Protagonista dedicata ai più giovani, la nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5 si distingue per un design sottile e colorato, display ultra luminoso e la capacità di offrire mini-workout divertenti, supportando attività che vanno dal ciclismo al tennis con analisi e guide di allenamento avanzate. I dispositivi permettono pagamenti contactless tramite Curve Pay e offrono accesso gratuito a HUAWEI Health MultiPass, con iscrizione a Huawei Health+ e vantaggi esclusivi da app popolari di sport e fitness.

Il nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2 - Racing Legend Edition, co-creato con la leggenda della maratona Eliud Kipchoge, introduce il Running Ability Index (RAI) e un dashboard dedicato ai training camp, offrendo ai runner strumenti ancora più precisi per migliorare le prestazioni.

Sul fronte del design, Huawei ha collaborato con la celebre designer Francesca Amfitheatrof per la WATCH ULTIMATE DESIGN - Spring Edition, un autentico gioiello ispirato alla rinascita primaverile e impreziosito da 99 diamanti naturali e vetro zaffiro, simbolo di forza e vitalità femminile.

HUAWEI MatePad Pro Max, il nuovo tablet flagship ultrasottile, è pronto a ridefinire la produttività mobile. Con uno spessore di appena 4,7 mm e un peso di 509 grammi, vanta un display OLED PaperMatte da 13,2 pollici con risoluzione 3K, assicurando immagini chiare e dettagliate. La soluzione integra funzionalità avanzate, offrendo agli utenti sia la potenza di un PC che strumenti creativi per un'esperienza mobile sempre più professionale.

La serie WATCH FIT 5 è già disponibile in Italia a partire da 199 euro, con offerte speciali riservate agli acquisti online e la possibilità di scegliere tra colorazioni esclusive. In omaggio, un cinturino aggiuntivo per i modelli Standard e Pro. La WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition è proposta in quantità limitate a 3.799 euro, mentre WATCH GT Runner 2 - Racing Legend Edition sarà acquistabile dal 25 maggio a 399 euro. Prossimamente, infine, arriverà anche HUAWEI MatePad Pro Max sul mercato italiano.

I nuovi dispositivi all-scenario rappresentano il desiderio di Huawei di portare nella quotidianità degli utenti una tecnologia che coniughi benessere, creatività e produttività, integrandosi perfettamente in ogni stile di vita.