Amazfit T-Rex 3 Pro: oltre 170 nuove funzioni in un anno per sport e outdoor

Amazfit T-Rex 3 Pro ha superato quota 170 nuove funzionalità e ottimizzazioni introdotte nell'ultimo anno, a conferma della sua vocazione di smartwatch per gli sportivi più esigenti. Dalla sua uscita nel settembre 2025, l'orologio sportivo targato Amazfit ha ricevuto 12 aggiornamenti software, arricchendosi di strumenti ideali non solo per gli appassionati di outdoor e di sport in condizioni estreme, ma anche per runner, trail runner e atleti HYROX.



Tra le innovazioni più significative per l'outdoor emergono la nuova torcia LED integrata, che si attiva rapidamente dal pulsante fisico, e la generazione di mappe sempre più veloce e dettagliata. Gli utenti possono ora creare percorsi ad anello offline, memorizzare fino a 100 itinerari e beneficiare di una ricalcolo automatico del tragitto in caso di deviazioni. La gestione dei percorsi ciclistici è stata potenziata fino a 100 km, mentre le funzionalità subacquee permettono immersioni fino a 50 metri grazie allo standard 10 ATM e al nuovo rilevamento automatico delle immersioni.



Gli appassionati della corsa trovano più libertà grazie a una personalizzazione avanzata dei dati di allenamento, con la possibilità di visualizzare fino a otto parametri complessivi. Zepp Coach, il sistema di coaching basato sull'intelligenza artificiale, adesso consente di modificare al volo i piani di allenamento.



Le novità dedicate al trail running includono la regolazione in tempo reale del ritmo secondo la pendenza dei percorsi e la valutazione della soglia del lattato, fondamentale per ottimizzare il carico di lavoro. Lo smartwatch ora permette anche di registrare direttamente il livello di sforzo percepito (RPE) e di impostare la protezione dello schermo durante gli allenamenti.



Per il mondo HYROX, la modalità professionale di gare multifase, il T-Rex 3 Pro offre la nuova funzione Hybrid Charge per il monitoraggio del recupero, la compatibilità con i dispositivi Concept2 e Stryd, e la possibilità di elaborare strategie di gara customizzate. L'allenamento si fa ancora più dettagliato grazie alla registrazione automatica dei tempi nella Rox Zone, ovvero il passaggio tra corsa ed esercizi specifici.



Altro miglioramento chiave è la compatibilità con Helio Strap Pro, che consente il monitoraggio del movimento su nove assi durante le discipline HYROX, offrendo un livello di analisi avanzata delle performance. Il tutto si somma a una filosofia orientata all'innovazione continua: come sottolinea il direttore generale di Amazfit Europe, Ci lasciamo guidare dalle esigenze dei nostri fan, che oggi possono concentrarsi su una singola disciplina ma in futuro vorranno cimentarsi in altri sport.



La gamma Amazfit comprende oggi le serie Active, Bip, Balance, Cheetah e T-Rex, pensate per profili e discipline differenti ma sempre più trasversali grazie agli aggiornamenti software. L'obiettivo è rendere l'esperienza di sport e benessere sempre più completa, personalizzata e adatta a chi desidera affrontare sfide nuove sfruttando un unico dispositivo.