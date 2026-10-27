Fujifilm presenta instax mini Evo 2: la fotocamera ibrida diventa ancora più evoluta

Fujifilm lancia la instax mini Evo 2: touchscreen LCD da 4,5'', nuove funzioni creative, video immersivi e stampa istantanea per scatti unici.

La nuova instax mini Evo 2 segna un passo in avanti nell'universo delle fotocamere ibride a stampa istantanea, unendo il fascino dell'analogico con le tecnologie digitali più avanzate. Fujifilm annuncia oggi il lancio di questo modello, pensato per chi desidera personalizzare e immortalare i propri ricordi in modo creativo e immediato.

Tra le novità principali spicca il display touchscreen LCD da 4,5 pollici, che consente una composizione e un'anteprima delle immagini ancora più semplici e intuitive. Gli utenti potranno ora esplorare le proprie idee creative con un'interfaccia moderna e interattiva, migliorando l'esperienza di utilizzo rispetto ai modelli precedenti.

La funzione instax Immersive Movie rappresenta una delle innovazioni più sorprendenti: permette infatti di registrare i quattro secondi che precedono lo scatto per catturare il movimento e le emozioni del momento. Questa opzione trasforma ogni fotografia in un vero e proprio racconto visivo, offrendo nuove possibilità narrative a chi ama raccontare storie con le immagini.

Interessante anche la funzione instax Expanded View, che amplia il campo visivo rispetto all'area di scatto tradizionale. In questo modo, sarà più facile trasmettere la profondità della scena e integrare nuovi dettagli nel proprio scatto istantaneo.

La creatività trova spazio anche nelle 100 combinazioni di effetti, grazie a 10 effetti per l'obiettivo e 10 effetti pellicola selezionabili. Gli utenti potranno così personalizzare ogni stampa secondo il proprio stile, sperimentando con colori, sovrapposizioni e filtri per risultati davvero originali.

La nuova instax mini Evo 2 sarà disponibile dalla fine di novembre 2026 a un prezzo consigliato di 279,99 euro IVA inclusa. Con queste caratteristiche, si conferma come una soluzione ideale sia per chi si avvicina alla fotografia istantanea sia per appassionati esigenti che amano esplorare nuove possibilità creative.