Arte digitale e Amiga: Klas Benjaminsson torna con una nuova opera per THEA1200

Un ritorno al passato che guarda al futuro della creatività digitale: Klas Benjaminsson, leggendario artista svedese del pixel art, ha presentato un nuovo artwork realizzato interamente su un Amiga 1200 originale. L'opera, dal titolo "Beyond the Screen", è stata creata a una risoluzione di 640x512 pixel e utilizzando appena 32 colori, in omaggio alle storiche capacità tecniche dei celebri computer Amiga degli anni '90.

Il progetto segna l'inizio di una collaborazione creativa tra Retro Games Limited, PLAION REPLAI e la community artistica PosterSpy. Attraverso questa iniziativa, un gruppo selezionato di artisti sarà invitato a reinterpretare lo spirito dell'Amiga, sviluppando opere originali che verranno esposte nella campagna di lancio di THEA1200, la fedele riproduzione in scala reale dell'iconico Amiga 1200 in arrivo a dicembre 2026.

Traendo ispirazione dal patrimonio grafico e naturale delle celebri opere di Jim Sachs, l'artwork di Benjaminsson unisce fauna selvatica, vegetazione e vita marina che sembrano letteralmente fuoriuscire dallo schermo del computer, trasmettendo quella sensazione tipica dell'era Amiga: ogni computer in camera poteva essere una porta verso mondi infiniti, dove l'unico reale limite era l'immaginazione.

Per me, la vera magia dell'Amiga stava nello scoprire quanto si potesse creare con esso. Quest'opera d'arte è una celebrazione di quel senso di possibilità, quando l'immaginazione era davvero l'unico limite. Ho iniziato con degli schizzi a matita su carta, prima di dare vita a tutto utilizzando gli strumenti creativi di un Amiga 1200 originale. È stato un vero piacere rivivere un'epoca in cui la creatività era così personale e senza limiti, prima che Internet iniziasse a plasmare gran parte di ciò che vediamo e creiamo.

PosterSpy, protagonista delle moderne tendenze nell'arte digitale applicate ai poster, inviterà la propria comunità a prendere ispirazione dall'opera di Klas e reinterpretare il concetto attraverso i linguaggi visuali di oggi. Gli artisti selezionati diventeranno così simbolo di un passaggio generazionale: dagli esordi degli albori della computer art ai nuovi confini dell'espressione creativa contemporanea.

THEA1200, in arrivo il 4 dicembre 2026, non è solo un omaggio al gioco: racconta la storia di una tecnologia trasformatasi da strumento di intrattenimento a simbolo di creatività personale. La collaborazione celebra la continua influenza dell'Amiga sull'immaginario di artisti giovani e veterani, invitando tutti a giocare, creare e immaginare senza confini.